İğrenç olay! Öğretmenine anlatınca ortaya çıktı

İğrenç olay, Zonguldak Alaplı'da yaşandı. Bir ortaokulda okuyan 14 yaşındaki kız öğrenci, öğretmenine okul müdürü tarafından tacize uğradığını söyledi. Olay üzerine gözaltına alınan okul müdürü tutuklama istemiyle sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OLAY, ÖĞRETMENİNE ANLATINCA ORTAYA ÇIKTI

Olay, Alaplı ilçesine bağlı Mollabey Ortaokulu'nda meydana geldi. İddia göre, 15 Şubat salı günü tacize uğradığını iddia eden 14 yaşındaki kız çocuğu durumu öğretmenine anlatmasıyla olay ortaya çıktı. Ardından tutanak tutularak savcılığa başvuruldu. Savcı, hem okul müdürü M.Ş.’nin, hem de kız öğrencinin ifadelerini aldı. Öğrenci, okul müdürü M.Ş.’nin kendisine elle tacizde bulunduğunu öne sürerek şikayetçi oldu.

TUTUKLANDI

Savcının tutuklama istemiyle mahkemeye sevk ettiği okul müdürü M.Ş., öğrenciler ve tanık ifadeleri doğrultusunda tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA

Alaplı Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ise taciz iddiaları nedeniyle Okul Müdürü M.Ş.’nin açığa alındığını ve iddiaları araştırmak üzere müfettiş görevlendirdiklerini söyledi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

