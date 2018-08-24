İğrenç olay! Okulun arkasında köpeğe tecavüz ederken basıldı

18 Ağustos tarihinde Ankara’nın Çankaya ilçesine bağlı İşçi Blokları Mahallesinde akşam 23.45 sularında yaşandığı ve şüphelinin 81 yaşındaki Mustafa Z. isimli şahıs olduğu iddia edilen olayda, bir anaokulunun arkasındaki boş arazide köpeğe tecavüz ettiği sırada bölgeden geçen kişiler tarafından görüldü.
NeyseO adlı internet sitesinin görgü tanıklarının ifadelerinden aktardığına göre, elindeki beyaz poşeti köpeğin boynuna geçirdiği, pantolonun inik ve dizleri üstünde durduğu ifade edildi. Olayı gören tanıklar ise müdahale etti. Şahıs olay yerinden uzaklaştı. Tanıklar tecavüzcü şahsı takip edip, kimliğini tespit edip polise ifade verdi.
DAHA ÖNCE DE DİKKAT ÇEKMİŞ
Mahalleliden edinilen bilgiye göre tecavüzcü şahsın Çukurambar Sefa Cami’nde gönüllü olarak temizlik yapan kişi olduğu ve savcılıktan çıkacak karara kadar serbest bırakıldığı öğrenildi. Şahıs başka kişiler tarafından da bu hafta içerisinde aynı bölgede şüphe çektiği söylendi.
Mahalleli, “Kim bilir bu kaçıncı vaka burnumuzun dibinde, şehrin göbeğinde. Biz hayvan severler olarak bu şahsı savcılığa şikayet edeceğiz ve itibarsızlığını gözler önüne sermek için şahsı ifşa ediyoruz” denildi.
Bu görüntü ise geçtiğimiz günlerde çekilmişti. Kütahya'da yaşlı bir adam eşeğe tecavüz ederken suçüstü yakalanmış, Sapığın, kendisini kameraya çeken vatandaşın, "Niye eşeğe tecavüz ediyorsun?" sorusuna verdiği, "Karı yok, şeytana uydum' cevabı herkesi şaşkına çevirmişti.
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