İğrenç olay! Taksi sürücüsü baygın yolcusunu taciz edip videoya çekti

İstanbul'da bir taksicin taciz görüntüleri tepkilere yol açtı. TGRT Haber'de yer alan görüntülerde, taksicinin yan koltukta oturan ve baygın haldeki kadını taciz ettiği anlar yer aldı.

Taksicinin müstehcen görüntüleri WhatsApp gruplarında paylaştığı da öne sürüldü.

"DELİLİ DE KENDİSİ ÇEKMİŞ"

Avukat Mertcan Nacar, yaşanan iğrenç olayın çok net şekilde nitelikli cinsel taciz suçu olduğunu söyledi. Nacar, "Uyuma falan değil kadın çok net baygın kadını elliyor. Kendini çekiyor. Büyük ihtimalle kendisi kadını bayıltmış. Bu nitelikli cinsel taciz suçu çok net ortada. Delili de kendisi çekmiş zaten. 'Ben bir şeyi yapacağım yapmaya götürüyorum' bunu ispat etmeye çalışmış. Bunun ilk video olduğunu düşünmüyorum ve bunun rahatlığı içinde hareket ediyor. Kamunun tokadı serttir. Bu öyle bir şey değil. Bu taksici yapılan bir iki eylemden sonra bunun rahatlığı içinde hareket ediyor." ifadelerini kullandı.



Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır