Mynet Trend

İğrenç olay! 'Tecavüz' suçundan 1 yıl önce tahliye olmuş

okan.akin okan.akin
TÜRKİYE GÜNCEL  | 25.08.2019 17:32 | Son Güncelleme

Bilecik'te 13 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan S.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İğrenç olay! 'Tecavüz' suçundan 1 yıl önce tahliye olmuş

Bilecik’te merkeze bağlı köyde 13 yaşındaki bir kız çocuğunu taciz eden S.E., kızın ailesinin şikayeti üzerine gözaltına alındı. Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan S.E., dün gece adliyeye sevk edildi. S.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

S.E.'nin 'tecavüz' suçundan daha önce tutuklandığı ve 1 yıl önce cezaevinden tahliye olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)

PARTNERSezen Aksu'nun acı günüSezen Aksu'nun acı günü
İlber Ortaylı da katıldı! İstiklal Marşı kriziİlber Ortaylı da katıldı! İstiklal Marşı krizi
İstanbul'da uzman çavuş dehşeti! Kurşun yağdırdıİstanbul'da uzman çavuş dehşeti! Kurşun yağdırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bilecik taciz

En Çok Okunan Trend Haberler

Bu da oldu! 'Uzayda işlenen ilk suç'

Bu da oldu! 'Uzayda işlenen ilk suç'

Tepki çeken paylaşım! 'Hostesin kalçası...'

Tepki çeken paylaşım! 'Hostesin kalçası...'

Adana'da iğrenç olay! Polis mahallelinin elinden zor aldı

Adana'da iğrenç olay! Polis mahallelinin elinden zor aldı

Ankara’da dehşet! ‘Adama ne olacaksa olsun…’

Ankara’da dehşet! ‘Adama ne olacaksa olsun…’

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'a tepki: Sen hiç konuşma

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'a tepki: Sen hiç konuşma

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Lüks araçlar geldiler ama yaptıkları iş çok şaşırttı

Lüks araçlar geldiler ama yaptıkları iş çok şaşırttı

Türkiye bu olayı konuşuyor! O anları anlattı

Türkiye bu olayı konuşuyor! O anları anlattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İlber Ortaylı da katıldı! İstiklal Marşı krizi

İlber Ortaylı da katıldı! İstiklal Marşı krizi

İstanbul'da uzman çavuş dehşeti! Kurşun yağdırdı

İstanbul'da uzman çavuş dehşeti! Kurşun yağdırdı

Eskişehir'de inanılmaz olay! Yüzlerce kiloluk at havaya uçtu

Eskişehir'de inanılmaz olay! Yüzlerce kiloluk at havaya uçtu

Adana'da iğrenç olay! Polis mahallelinin elinden zor aldı

Adana'da iğrenç olay! Polis mahallelinin elinden zor aldı

Emine Bulut'un annesi isyan etti: Yazıklar olsun onlara

Emine Bulut'un annesi isyan etti: Yazıklar olsun onlara

Ankara’da dehşet! Önce bıçaklandı sonra aldığı darbeyle yere yığıldı

Ankara’da dehşet! ‘Adama ne olacaksa olsun…’

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.