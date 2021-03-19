İğrenç olay! Yetim çocukları 'seks kölesi' olarak iş insanlarına kiraladılar

Olayı araştıran uzmanlar, yaptıkları açıklamada, 2017'de yaşamını yitiren Kölnlü Kardinal Joachim Meisner ile 1987'de ölen Kardinal Joseph Höffner'in de görevi ihlal etmekle suçlandığının tespit edildiğini aktardı.

Köln Başpiskoposu Woelki, kendisinden önce görevde olan seleflerinin olayı gözlediklerine yönelik suçlamaları kabul ettiğini belirterek olayda örtbas etme suçunun görüldüğünü ifade etti.

Yapılan açıklamada, Köln Başpiskoposu Rainer Maria Woelki'nin görevinde kaldığı, yardımcısı Dominikus Schwaderlapp ile başpiskoposluk üst düzey yetkilisi Günter Assenmacher'in görevlerini ihmal ettikleri gerekçesiyle görevden alındığı aktarıldı.

Almanya'da 1960 ve 1970'li yıllarda yetim çocukların rahibeler tarafından cinsel istismar amaçlı rahiplere ve zengin iş insanlarına satıldığının ortaya çıkmasının ardından olayı örtbas etmekle suçlanan Köln Katolik Başpiskoposluğunun 2 üst düzey isminin görevden alındığı bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Almanya'da 1960-1970 yıllarında yetim çocukların rahiplere ve zengin iş insanlarına ödünç verildiği, satıldığı ya da yıllarca cinsel istismara uğradıkları ortaya çıkmıştı. Bununla ilgili hazırlanan 560 sayfalık bir raporda, Speyer'deki bir manastırda görevli bazı rahibeler aracılığıyla Alman kilisesindeki çocuklara yönelik cinsel taciz ve istismarın nasıl sistematik hale geldiğine dair detaylar yer almıştı.

Yüzde 80'ini 8-14 yaşlarındaki erkeklerin oluşturduğu 175 çocuğun, 20 yıldır tacize uğradığı belirtilen raporda, bazı çocukların evlat edinilmesinin kasıtlı olarak yasaklandığı veya rahibelerin onları satmaya devam edebilmeleri için koruyucu bir eve götürdüğü kaydedilmişti.

İstismarcıların yüzde 80'inin öldüğü ve bir kısmının ise daha sonra rahiplikten ayrıldığı belirtilmişti.

Katolik Kilisesindeki "taciz" iddialarıyla ilgili Ocak 2020'de, Köln Başpiskoposluğu, gazetecilere yönelik brifing düzenlemiş, toplantıda gazetecilere imzalatılmak istenen "mutlak sessizlik taahhüdü" tepki çekmişti.