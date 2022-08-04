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  4. İğrenç olayı 8 yıl boyunca sürdürdüler! Erkek arkadaşı filme aldı... Polis şoke oldu

İğrenç olayı 8 yıl boyunca sürdürdüler! Erkek arkadaşı filme aldı... Polis şoke oldu

04.08.2022 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mide bulandıran olayın 8 yıl boyunca gerçekleştiği adres ABD'nin Florida eyaleti. Christina Calello (36) ile Geoffrey Springer (39) çiftinin imza attığı iğrençlik polis ekiplerini bile hayretler içinde bıraktı. Geçtiğimiz günlerde hayvana cinsel istismar iddiasıyla gözaltına alınan çiftin evine giden polis, buldukları karşısına şok geçirdi.

İğrenç olayı 8 yıl boyunca sürdürdüler! Erkek arkadaşı filme aldı... Polis şoke oldu

Mide bulandıran olayı gerçekleştiren çift, cinsel eylemlerde bulundukları iddia edildikten sonra 2 Ağustos Salı günü gözaltına alındı ve hayvanlarla cinsel ilişkide bulunmakla suçlandı.

Calello ve erkek Springer'ın evlerinde sakladıkları şey Florida polisini de iğrendirdi.

calello
Christina Calello

springer
Geoffrey Springer

İĞRENÇ GÖRÜNTÜLER SABİT DİSKTE BULUNDU

Çiftin evini tarayan polis, Springer'ın filme aldığı korkunç cinsel istismar anlarından bazılarını içeren bir sabit disk buldu.

Polis, görülür bir yarası olmayan köpeği inceleyen polis, çifti tutukladıktan sonra köpeği veterinere götürdü.

ŞERİF DEPARTMANI: BİRÇOK KEZ YAPTI

Pinellas İlçesi Şerif Departmanı'ndan yapılan açıklamaya göre Calello'nun "köpekle birçok kez isteyerek cinsel ilişkiye girdiğine" inanılıyor.

Polis köpek üzerinde şimdiye kadar hangi cinsel eylemlerin işlendiğini belirtmeyi reddetti.

Öte yandan Calello ve Springer'ın serbest bırakıldığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar
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