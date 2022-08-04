İğrenç olayı 8 yıl boyunca sürdürdüler! Erkek arkadaşı filme aldı... Polis şoke oldu

Mide bulandıran olayı gerçekleştiren çift, cinsel eylemlerde bulundukları iddia edildikten sonra 2 Ağustos Salı günü gözaltına alındı ve hayvanlarla cinsel ilişkide bulunmakla suçlandı.
Calello ve erkek Springer'ın evlerinde sakladıkları şey Florida polisini de iğrendirdi.
Christina Calello
Geoffrey Springer
Çiftin evini tarayan polis, Springer'ın filme aldığı korkunç cinsel istismar anlarından bazılarını içeren bir sabit disk buldu.
Polis, görülür bir yarası olmayan köpeği inceleyen polis, çifti tutukladıktan sonra köpeği veterinere götürdü.
Pinellas İlçesi Şerif Departmanı'ndan yapılan açıklamaya göre Calello'nun "köpekle birçok kez isteyerek cinsel ilişkiye girdiğine" inanılıyor.
Polis köpek üzerinde şimdiye kadar hangi cinsel eylemlerin işlendiğini belirtmeyi reddetti.
Öte yandan Calello ve Springer'ın serbest bırakıldığı öğrenildi.
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