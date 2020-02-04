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İğrenç olayı siber polisler fark etti! Rus baba internetten 5 yaşındaki kızını satılığa çıkardı

DÜNYA HABERLERİ  | 03.02.2020 23:59 | Son Güncelleme

Rusya’da bir baba, çocuğunu internet ilanıyla 470 TL’ye satılığa çıkarınca gözaltına alındı.

İğrenç olayı siber polisler fark etti! Rus baba internetten 5 yaşındaki kızını satılığa çıkardı

Rusya’nın Çelyabinsk şehrinde Viaçeslav isimli şahıs, internete çocuğunun satılık olduğu ilanını koydu. Baba, ilanda fotoğraflarını da paylaştığı 5 yaşındaki kızının adını Rus yapımı ‘Maşa ve Koca Ayı’ isimli çizgi filmdeki ‘Maşa’ karakterinden esinlenerek yazdı.

Baba kızına 5 bin ruble, yani 470 Türk lirası değer biçti. Kızını satın almak isteyenler ile şehrin merkezinde buluşabileceğini ve kızını parayı alıp teslim edebileceğini söyleyen babanın ilanı Rus siber polislerine takıldı. İlanı fark eden siber polisler yasal işlem başlattı. Ardından savcılık talimatıyla kızını satılığa çıkaran baba gözaltına alındı.

Bölge savcılığı babanın ‘insan ticareti’ suçundan yargılanacağını belirtirken, ilanı onaylayarak internet sitesinde yayınlanmasına sebep olan editörün de sorguya alındığı ifade edildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya internet internetten çocuğunu satan baba

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