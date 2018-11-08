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İğrenç şantaj kalp krizinden öldürttü!

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2018 09:24 | Son Güncelleme

Adana'da cinsel ilişki vaadiyle tuzak kurulan çiftçi Bekir Ölke'nin (55), 17 yaşındaki Y.K. adlı kız ile buluştuğu eve baskın yapan çete üyelerinin tehdidi sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu öldüğü ortaya çıktı.

Olay, 28 Ekim günü Çukurova ilçesi 100. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Hayriye E. (33) ile arkadaşları, işbirliği yaptıkları Y.K.'nin zengin çiftçi olarak tanınan Bekir Ölke ile temas kurup, kendisine aşık etmesini istedi. Ölke'yei telefonla arayan genç kız, bir süre konuşarak buluşma teklifinde bulundu. Hayriye E. ile arkadaşları da günübirlik ev kiralayıp, Bekir Ölke ile Y.K.'yi buraya yönlendirdi. Genç kız, kiralık evde Bekir Ölke'ye odaya geçip soyunmasını istedi.

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Bu sırada evin diğer odasında bekleyen Hayriye E. ile arkadaşları, Ölke iç çamaşırıyla kalınca içeri girdi. Hayriye E. ile arkadaşları Cihat Ercan, Doğan Büyükbaş ve Emin Över, "Sen bizim yeğenimize tecavüz mü edeceksin, yaşından utanmıyor musun? Seni polise vereceğiz, tüm ailene senin nasıl bir adam olduğunu anlatacağız" diyerek Ölke'nin parasını almak istedi.
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Tehditler karşısında korkuya kapılan Ölke, yere yığıldı. Şüpheliler de panik içinde evden kaçıp, ankesörlü telefondan 112'yi arıyap adresi vererek yardım istedi. Eve gelen sağlık ekipleri, Ölke'nin öldüğünü belirledi.
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TELEFON İNCELENDİ

TELEFON İNCELENDİ
Soruşturma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Bekir Ölke'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. Cinayet dedektifleri, Ölke’nin cep telefonunda yaptığı incelemede, en son Y.K. ile buluşmak üzere mesajlaştığını tespit etti. Kısa sürede cinayeti çözen polis, aşk vaadiyle Bekir Ölke'ye tuzak kuran Y.K. ile Hayriye E., Cihat Ercan, Doğan Büyükbaş ve Emin Över’i gözaltına aldı. Yaşı küçük olan Y.K. Çocuk Şube Müdürlüğü’ne teslim edilirken, diğer şüpheliler ise sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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GENÇ KIZ İTİRAF ETTİ

GENÇ KIZ İTİRAF ETTİ
Şüphelilerden Y.K., "Arkadaşlarım bana Bekir Ölke’nin numarasını vererek 'Arkadaş olup eve çağıracaksın sonra biz çöküp para alacağız' dediler. Ben kabul etmeyince 'Aileni öldürürüz' diyerek tehdit ettiler. Korkup kabul ettim. Arkadaş olduk ve eve çağırdım" dedi.
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'Korku ve panik yaratarak, ölüme sebebiyet' verme suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Doğan Büyükbaş, Emin Över ve Cihat Ercan tutuklanırken, Hayriye Ergül'e ev hapsi cezası verildi. Y.K. ise adlı kontrol kararıyla serbest kaldı. (DHA)
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Anahtar Kelimeler:
bekir ölke adana şantaj cinsel ilişki

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Adana da olmasa siz haberciler ne yapardınız acaba :)
yargıya bak ya asıl elebaşı Y.K. denilen 17 yaşındaki kaşmerot yaşlı başlı adama eve çağıran kim,, adam darpla ölmemişki kalp krizi ile ölmüş onu eve çağıran mesajlar atan hatun serbest neymiş zorla yaptırdılar hadi be anca o hakimi savcıyı yersiniz siz
oyuna bak oyuna! kız itiraf etmese hepimiz adamı sapık ahlaksız ilan edecektik!!!!
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