IGTV Nedir, Ne Anlama Gelir?

İlk başlarda sadece fotoğraf paylaşmak amacıyla kullanılan Instagram zaman içinde kullanıcılarına farklı özellikler sunar. Bu özellikler arasında yer alan 24 saatlik süre içinde görüntülenebilen hikayeler ve 60 saniyelik kısa videolar çoğu kullanıcı tarafından oldukça fazla beğenilir. Özellikle süre kısıtlaması bulunan kısa videoların ilgi çekmesi ve çok izlenmesi Instagram’a IGTV video paylaşma ve izleme özelliğinin getirilmesini sağlar. Instagram IGTV Özellikleri Nelerdir? Günümüzün en çok kullanılan sosyal medya platformlarından birinin Instagram olduğu söylenebilir. Eğlence ve iletişim üzerine kurulan bu platformda herkes kullanıcı hesabı açarak çeşitli fotoğraflar veya hikayeler paylaşabilir. Instagram’ın yeni özelliklerinden biri olan IGTV ile birlikte videolardaki süre kısıtlaması ortadan kalkar. Instagram uygulamasında paylaşılan ve süre kısıtlaması olmayan videoların diğer kısa videolara göre daha farklı özellikleri bulunur. Bu özelliklerin çoğu yeni olduğundan dolayı IGTV nasıl kullanılır bilmeyen çok fazla kişi olabilir. Aslında hepsi de çok çabuk ve kolay bir şekilde kavranabilir. İşte IGTV özelliklerinden birkaçı şunlardır:

IGTV üzerinden yüklenen videolar kullanıcı hesabından silinmediği sürece her zaman izlenebilir. Kısa videolar gibi belirli bir süre sonra kendiliğinden silinmez.

Bu videolar sadece 1-2 defa izlenmez. İsteyen herkes videoyu defalarca oynatabilir.

IGTV’ye çekilen videolar dikey olarak yayınlanır. Bu yüzden videoların telefonu dik tutarken çekilmesi gerekir. Eğer yatay olarak video çekerseniz bunun IGTV üzerinden izlenmesi pek mümkün olmaz.

Videolar en kısa 15 saniye ve en uzun 1 saat olacak şekilde yayınlanabilir.

Video paylaşımı yapmak isteyen Instagram kullanıcılarının ayrı bir IGTV kanalı açmaları gerekir. Böylece herkes kendi hesabından video paylaşabilir.

Farklı kullanıcılar tarafından oluşturulan IGTV kanallarına isteyen herkes abone olabilir veya kanalların aboneliğinden çıkabilir.

IGTV olarak paylaşılan videoların hepsi otomatik olarak oynatılır. Ancak paylaşımı istediğiniz zaman durdurabilir veya dakikalar arasında geçiş yapabilirsiniz.

IGTV kanalları ve yapılan paylaşımlar mobil uyumlu olacak şekilde tasarlanır.

IGTV’de izlenen tüm videoların arasında otomatik olarak geçiş yapılabilir. Eğer kullanıcılar farklı bir video aramak isterlerse bu aramalar aynı ekran üzerinden yürütülebilir.

Herkes kendi ilgi alanına göre bir takip listesi oluşturabilir. Bu sayede abone olduğunuz kanalın tüm videolarına rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Instagram’ın IGTV izlenme oranlarına göre oluşturduğu videolara keşfet kısmından ulaşabilirsiniz.

Cep telefonu haricinde bilgisayar aracılığıyla da IGTV kanalına video yükleyebilirsiniz. Instagram’da Nasıl IGTV Kanalı Açılır? Bu sosyal medya platformunda kullanıcı hesabı bulunan herkes video paylaşma ve izleme özelliğinden dilediği gibi yararlanabilir. Instagram üzerinden video paylaşımı yapmak isteyen bir kişinin daha öncesinde IGTV uygulamasını cep telefonuna indirmiş olması gerekir. Eğer IGTV indir hakkında hiçbir şey bilmiyorsanız Google Play Store veya Apple Store’dan uygulamayı bulabilirsiniz. Cep telefonunuza indirdiğiniz uygulamayı ilk açtığınız anda Instagram hesabınız karşınıza çıkar. Bu hesabı onayladığınız zaman direkt olarak Instagram’daki kullanıcı hesabınız üzerinden yeni bir kanal açmış olursunuz. Eğer kendi kullanıcı hesabınızdan bağımsız yeni bir kanal açmak isterseniz de IGTV uygulamasına farklı bilgilerle giriş yapabilirsiniz. Instagram üzerinden IGTV bölümüne geçiş yaptığınızda alt kısımda bir profil fotoğrafı yer alır. Bu fotoğrafa tıkladığınız zaman kendi kanal sayfanıza girebilirsiniz. Burada karşınıza çıkan ‘’İleri’’ yönlendirmesini takip ettiğinizde ‘’Kanal Oluştur’’ şeklinde ayrı bir bölüm belirir. Buna da onay verdikten sonra kanalınızda paylaşım yapmaya başlayabilirsiniz. İlk paylaşım için ekranda bir ‘’+’’ işareti yer alır. Böylece IGTV’ye yüklemek istediğiniz videoyu galeriden seçebilirsiniz.

Burada diğer videolara göre farklı bir durum ortaya çıkar. Çünkü IGTV paylaşımları kısa videolar gibi Instagram üzerinden çekilerek kanala yüklenemez. IGTV videolarının daha öncesinde kamera kaydına alınmış olması gerekir. Bu sayede görüntüler üzerinde rahatlıkla montaj işlemi de yapabilirsiniz. Instagram IGTV’de Nasıl Video İzlenir? Instagram uygulaması üzerinden IGTV videosu izleme ve paylaşma yöntemleri birbirlerinden farklı olarak gelişir. Paylaşım yapabilmek için var olan hesaptan ayrı bir kanal oluşturulur. Ama video izlemek için böyle bir şeye ihtiyaç yoktur. Instagram kullanıcısı olan herkes kendi hesabı üzerinden IGTV’den yararlanabilir. Bunun için ayrıca bir uygulama indirmeye de gerek yoktur. Instagram uygulamasını kullanan herkes tüm IGTV videolarına ulaşabilir. IGTV’’de yer alan videoların senin için, takip ettiklerin, popüler ve izlemeye devam et şeklinde farklı seçenekleri bulunur. “Senin için” kısmında bulunan paylaşımlar kişilerin ilgi alanlarına ve takip ettiklerine göre değişir. Burada beğeneceğiniz pek çok yeni içerikle karşılaşabilirsiniz.