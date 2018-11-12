İGÜ'den lösemili çocuklara moral desteği

İSTANBUL,(DHA) - İSTANBUL Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Lösev Kulübü Gönüllüleri, Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle Medicalpark Bahçelievler Hastanesi’ndeki çocuk onkoloji ve hematoloji hastalarıyla 'Lösemili Çocuklar Partisi' gerçekleştirdi. Partide gönüllü palyaço ve kulüp üyeleriyle canlı müzik eşliğinde danslar edip şarkılar söylendi.

“Rutin olarak gerçekleştirdiğimiz hastane ziyaretlerini, özel günlerde düzenlediğimiz partilerimizle taçlandırmaya çalışıyoruz" diye konuşan İGÜ Lösev Kulübü Başkanı Sinem Altındiş, "Lösemili Çocuklar Haftası da bunlardan biri. Hafta nedeniyle, tüm çocuklarımızın yüzünü güldürmek, hastalıklarını unutturmak ve keyifli vakit geçirmeyi amaçladık. Öncelikli hedefimiz, çocukların hastane ortamında yaşadığı travmaları minimuma indirmek ve burada geçirdikleri zamanı keyifli hale getirmek. Umuyoruz ki, tüm çocuklarımız en kısa zamanda sağlığına kavuşur” açıklamasını yaptı.

“MORAL, TEDAVİYE UYUMU ARTIRIYOR”

Hastane personel ve hekimlerinin de katıldığı partide, bu tarz etkinliklerin toplumda farkındalığı artırmak için çok önemli olduğunu belirten Medicalpark Bahçelievler Hastanesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Uzmanı Prof.Dr. Tunç Fışgın, "Çocuklar sürekli kemoterapi alıyor, hastaneye gidip geliyor, moralleri bozuluyor, aileleri de etkileniyor. Bu etkinlikler onların morallerini artırıyor. Çocukları hastaneye eğlenmek, oyun oynamak, hemşireyi, doktoru ve arkadaşlarını görmek için gelme zihniyetine getirdiğimizde tedaviye uyumları artıyor. Biz de bu uyumu maksimuma çıkarmak için çabalıyoruz" ifadelerini kullandı.