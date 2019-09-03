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İHA destekli operasyonda yakalanan 4 terörist tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.09.2019 20:06 | Son Güncelleme

TUNCELİ'de, güvenlik güçleri tarafından İnsansız Hava Aracı (İHA)  desteğiyle takibe alınarak Malatya'da yakalanan 3 TKP/ML'li terörist ve onlara yardım ettiği tespit edilen 1 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ'de, güvenlik güçleri tarafından İnsansız Hava Aracı (İHA) desteğiyle takibe alınarak Malatya'da yakalanan 3 TKP/ML'li terörist ve onlara yardım ettiği tespit edilen 1 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Tunceli'de, güvenlik güçlerince terör örgütü TKP/ML'ye yönelik yürütülen operasyon kapsamında, geçtiğimiz 24 Ağustos'ta 3 teröristin dağ kadrosundan ayrılıp, yurt dışına kaçtıkları belirlendi. Harekete geçen ekipler, kaçan teröristleri İHA desteğiyle takibe aldı. Yapılan takip sonucu teröristlerin aracı Malatya'da durdurularak, içerisindeki 3 TKP/ML terör örgütü mensubu ve onlara kuryelik yapan 1 şüpheli yakalandı. Yakalanan teröristlerle ilgili İçişleri Bakanlığı'nca yapılan açıklamada, 3 TKP/ML'li teröristin çeşitli eylemlere katıldıklarının tespit edildiği bildirildi.
Tunceli Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen 3 TKP/ML'li terörist ile onlara yardım ettikleri tespit edilen kişi, işlemlerinin ardından bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından teröristler, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 3 TKP/ML'li terörist, 'yasadışı terör örgütü üyesi olmak, terör örgütü adına silahlı faaliyet yürütmek, silahlı eylemlere katılarak güvenlik güçlerini şehit etmek' suçlarından, onlara yardım ve yataklık yapan kişi ise terör örgütü üyeliğinden tutuklandı.
TERÖRİSTLER, KAPSAMLI OPERASYONLAR SONUCU HAREKET EDEMEZ GELDİKLERİNİ İTTİRAF ETTİ
Tunceli kırsalında terör örgütü TKP/ML adına birçok eyleme katılan ve 2 askerin şehit edilmesi ile bazı güvenlik güçlerinin yaralanma olaylarına katıldıkları tespit edilen 3 teröristin Tunceli Emniyet Müdürlüğü'nde verdikleri ifadeleri ortaya çıktı. Teröristler, örgüt adına Tunceli kırsalında silahlı faaliyette bulunduklarını kabul ettikleri ve güvenlik güçlerinin kararlı operasyonları sonucu artık hareket edemez hale gelerek, yiyecek dahi bulamadıklarını ifade etti. Teröristler ifadelerinde, son 2 yılda verilen kayıplar sonucu örgütün artık dağ kadrosunun çöktüğünü, dağda kalmanın anlamsız hale geldiğini ve bu sebeplerden dolayı örgütten kaçarak batı illerine oradan da yurt dışına kaçmayı planladıklarını anlattı.

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