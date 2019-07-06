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İHA duyurdu, Bursa’nın değeri kurtulacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2019 10:33 | Son Güncelleme

Bursa’da 100 yıllık geçmişi bulunan Çekirge’de 38 dönüm alanda kurulu bulunan Havuzlupark’ın yeniden faaliyete geçirilmesi için Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi harekete geçti.

Bursa’da 100 yıllık geçmişi bulunan Çekirge’de 38 dönüm alanda kurulu bulunan Havuzlupark’ın yeniden faaliyete geçirilmesi için Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. Gençlik Spor İl Müdürü Hüseyin Uysal, Havuzlupark’ın Bursalıların keyifle zaman geçireceği, sportif, sosyal donatı ve kültürel alanlarla aslına uygun şekilde hizmete alınacağını söyledi.
2 yıldır kapılarına kilit vurulan içerisindeki malzemeleri hırsızlar tarafından talan edilen Havuzlupark’ın içler acısı hali İhlas Haber Ajansı tarafından gündeme getirilince yetkililer harekete geçti.
Tesisi bünyesinde barındıran Gençlik Spor İl Müdürü Hüseyin Uysal, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile birlikte Havuzlupark’ta incelemelerde bulundu.
Uysal ve Aktaş tesisin yeniden hizmet verebilmesi için gerekli olan çalışmalarla ilgili fikir alışverişinde bulundu. Kapalı olan tesiste yürütülmesi planlanan çalışmalar sonucunda tarihi mekanın, gençler başta olmak üzere Bursalıların keyifle zaman geçireceği sosyal donatı ve kültürel alanlarla aslına uygun bir şekilde hizmet vermesi hedefleniyor.
Tesisin Yüzme Fedarasyonu tarafından işletilmesinin gündemde olduğu, bazı yeni düzenlemelerle tesisin işler hale getirileceği ve Bursalıların hizmetine sunulacağı ifade edildi.
Öte yandan atan Kükürtlü Muhtarı Canan Akın Erdem de tesisin kimseye verilmemesi gerektiğini belirterek, “Havuzlupark, devlet bünyesinde kalmak üzere özel işletmeye kiralanabilir. Ancak tümüyle devredilmesine karşıyız. Sonuna kadar mücadele edeceğiz" dedi.
Bursalılar ise Millet Bahçesi olarak inşa edilen eski stadyum yanındaki Atatürk Kapalı Spor Salonu ve Yüzme Havuzu’nun Kültürpark ve Millet Bahçesi’ne dahil edilmesiyle birlikte Bursa’da yeni bir havuz ihtiyacı doğabileceğini, yeni sporcular yetiştirmek için Havuzlupark’ın Yüzme Fedarasyonu bünyesinde Gençlik Spor İl Müdürlüğü uhdesinde hizmet verebileceğini ifade ettiler.

İHA duyurdu, Bursa’nın değeri kurtulacak

İHA duyurdu, Bursa’nın değeri kurtulacak

İHA duyurdu, Bursa’nın değeri kurtulacak

İHA duyurdu, Bursa’nın değeri kurtulacak

İHA duyurdu, Bursa’nın değeri kurtulacak

İHA duyurdu, Bursa’nın değeri kurtulacak

İHA duyurdu, Bursa’nın değeri kurtulacak

İHA duyurdu, Bursa’nın değeri kurtulacak

İHA duyurdu, Bursa’nın değeri kurtulacak

İHA duyurdu, Bursa’nın değeri kurtulacak

İHA duyurdu, Bursa’nın değeri kurtulacak

İHA duyurdu, Bursa’nın değeri kurtulacak

İHA duyurdu, Bursa’nın değeri kurtulacak

İHA duyurdu, Bursa’nın değeri kurtulacak

İHA duyurdu, Bursa’nın değeri kurtulacak

İHA duyurdu, Bursa’nın değeri kurtulacak

İHA duyurdu, Bursa’nın değeri kurtulacak

İHA duyurdu, Bursa’nın değeri kurtulacak

İHA duyurdu, Bursa’nın değeri kurtulacak
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