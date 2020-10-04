İHA ekibi Ermenistan’ın roketle vurduğu Gence’de

İhlas Haber Ajansı, Ermenistan’ın sivil halkı hedef aldığı Gence’yi görüntüledi.

Azerbaycan, işgal altındaki topraklarını Ermenistan’dan kurtarmaya yönelik yaptığı operasyonlarına devam ederken, Ermenistan ordusu yine sivilleri hedef aldı. Ermenistan, Azerbaycan’ın ikinci büyük şehri Gence’ye roketlerle saldırdı. İHA ekibi Ermenistan’ın vurduğu Gence’yi görüntüledi. Sivillerin hedef alındığı saldırıda 1 sivil hayatını kaybetti, 4 sivil de yaralandı. Saldırıda çok sayıda ev, bina ve araç hasar gördü. Roketin düştüğü bölge güvenlik çemberine alınırken, siviller büyük panik yaşadı.

Sabah saatlerinde büyük bir patlama sesi geldiğini belirten Alesger İskenderov, "Yukarıdan roket attılar. Havaya baktığımda paraşütle bir cisim geldiğini gördüm. İlk önce asker sandım ama sonra bunun asker değil büyük bir roket olduğunu gördüm. Daha sonra patlama oldu. Ermeniler provokasyonlarına devam ediyor. Bizi haklı davamızdan yıldırmak için, sivil halkı hedef alıyor. Burada sadece sivil halk yaşıyor" ifadelerini kullandı.

Roketin düştüğünü gören bir diğer vatandaş, burada sadece sivil halkın yaşadığını ve hiçbir askeri noktanın olmadığını ifade etti.

