İHA Kaynaklı Sivil Ölümleri Açıklama Zorunluluğu Kaldırılıyor

Bir yetkili, uygulamanın kaldırılması kararıyla ilgili olarak, “Bu adım gereksiz nitelikteki bildirim zorunluluklarını ortadan kaldırıyor. Bu zorunluluklar, yönetimin şeffaflığını geliştirmediği gibi, istihbarat çalışanlarımızın dikkatini ana görevlerinden ayırmalarına yol açıyor” dedi.

Karar, Afganistan, Pakistan ve Somali gibi ülkelerde insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenleyen Merkezi Haber Alma Teşkilatı CIA’yi kapsıyordu.

Sözkonusu uygulama, 2016 yılında daha şeffaf olması gerektiği yönünde baskıyla karşı karşıya kalan dönemin başkanı Barack Obama’nın imzaladığı kararnameyle başlatılmıştı.

Başkan Donald Trump, kendisinden önceki başkanın yürürlüğe koyduğu, istihbarat yetkililerinin insansız hava araçlarının savaş bölgeleri dışında neden olduğu sivil kayıpları açıklamaları yönündeki uygulamayı kaldırdı.

İngiltere’deki Araştırmacı Gazetecilik Bürosu adlı bir düşünce kuruluşunun rakamlarına göre, Trump’ın başkanlığının ilk iki yılında 2 bin 243 insansız hava aracı saldırısı düzenlendi. Obama’nın 8 yıllık döneminde ise bu sayı toplamda 1878 olmuştu.

Bazı Kongre üyeleri ve insan hakları örgütleri Trump’ı bu kararı nedeniyle eleştirdi ve bunun CIA’ye insansız hava araçlarıyla saldırılarını hesap verme zorunluluğu olmadan yapma olanağı sunabileceğini kaydetti.

Önce İnsan Hakları adlı kuruluş Trump yönetiminin kararını “gereksiz ve tehlikeli” olarak nitelerken, Temsilciler Meclisi üyesi ve aynı zamanda Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu Başkanı Adam Schiff, Obama’nın dönemindeki uygulamayı iptal etmek için bir gerekçe olmadığını savundu.

