İHA Muhabiri Coşkun Sağlamdin yaşadıklarını TGRT Haber’de anlattı

Peribacaları’na yapılan kaçak yapıları haber yaparak deşifre eden İhlas Haber Ajansı (İHA) Nevşehir Muhabiri Coşkun Sağlamdin, haberin ardından aldığı ölüm tehditlerini TGRT Haber’de anlattı.

Peribacaları’na yapılan kaçak yapıları haber yaparak Türkiye’nin gündemine taşıyan İHA Nevşehir Muhabiri Coşkun Sağlamdin, haberin ardından ölüm tehditleri almaya başladı. Yaşadıklarını TGRT Haber canlı yayınında anlatan Sağlamdin, “İhlas Haber Ajansı olarak bu haberi gazetecilik görevi olarak olay yerinde gidip çektik. Bu haberden sonra gündeme geldi. Haberin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir çağrıda bulundu. Bu çağrının ardından Göreme Belediye Başkanı Nuri Cingil tüm suçlu bizmişiz gibi Göreme’deki vatandaşlara anlattı. Şunada Göreme’de herkes Coşkun Sağlamdin’i arıyor. Bundan dolayı ben Göreme’ye şuan gidemiyorum. Yıkımın başladığı ilk gün uzak yerlerden görüntü aldım. Yıkımın başlamasıyla birlikte Göreme Belediye Başkanı yıkım alanlarına kendisi gelmedi ve kendisini arayan insanların telefonuna cevap vermedi. Yıkımın olduğu gün akşam saatlerinde Göreme halkıyla yapmış olduğu toplantıda bu yıkımların sebebinin biz olduğunu gösterdi. Ardından Göreme de yaşayan tanıdıklarımdan telefonlar geldi. ‘Sakın Göreme’ye gelme, burada seni arıyorlar. Çünkü Göreme Belediye Başkanı her yerde seni söylüyor’ dediler. Biz de bu yüzden Göreme’ye gidemiyoruz. Özellikle Göreme ve civarına gitmemeye çalışıyorum. En son Pazar günü yapılan ihbarda da gidemedim” dedi.