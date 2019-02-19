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İHA muhabiri Sağlamdin, kendisini tehdit edenler hakkında suç duyurusunda bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 14:39 | Son Güncelleme

Nevşehir İhlas Haber Ajansı muhabiri Coşkun Sağlamdin, Göreme Belediye Başkanı Nuri Cingil hakkında suç duyurusunda bulundu.Kapadokya’da peribacalarının yanında yapılaşma haberinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kapadokya’da kaçak yapı varsa yıkılacak açıklamasının ardından bölgede yıkımlar başlamıştı.

İHA muhabiri Sağlamdin, kendisini tehdit edenler hakkında suç duyurusunda bulundu

Nevşehir İhlas Haber Ajansı muhabiri Coşkun Sağlamdin, Göreme Belediye Başkanı Nuri Cingil hakkında suç duyurusunda bulundu.
Kapadokya’da peribacalarının yanında yapılaşma haberinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kapadokya’da kaçak yapı varsa yıkılacak açıklamasının ardından bölgede yıkımlar başlamıştı. Göreme’de yapılan yıkımların ardından ise Göreme Belediye Başkanı Nuri Cingil İHA Muhabiri Coşkun Sağlamdin’i yaptığı haber ile yıkımların başladığını belde halkına anlatarak Göreme’de hedef haline getirdi. Tüm bu gelişmelerin ardından ise İHA Nevşehir muhabiri Coşkun Sağlamdin Göreme Belediye Başkanı Nuri Cingil hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Adliye çıkışı açıklamada bulunan Sağlamdin, “Ben sadece gazetecilik görevimi yaptım. Bölgede yaşanan kaçak yapılaşma haberimin ardından bölgede yıkımlar başladı. Ancak Göreme Belediye Başkanı Nuri Cingil bu yıkımlara sebep olarak bölge halkına beni hedef göstermesinin ardından Göreme’ye gidemiyorum. Çünkü Göreme halkına Belediye Başkanı Nuri Cingil beni hedef gösterdi. Ben de bu yüzden can güvenliğim bulunmamasından dolayı suç duyurusunda bulundum” dedi.

İHA muhabiri Sağlamdin, kendisini tehdit edenler hakkında suç duyurusunda bulundu

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