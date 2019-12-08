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İHA muhabiri “Yılın Başarılı Muhabiri” seçildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.12.2019 04:38 | Son Güncelleme

Tokat Gündem Gazetesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 19’uncusu gerçekleştirilen Tokat Enleri Ödül Töreni’nde İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Hasan Ay, “Yılın Başarılı Muhabiri” seçildi.Tokat’ın yetiştirmiş olduğu efsane güreşçi merhum Hüseyin Akbaş anısına düzenlenen Tokat Enler Ödül Töreni, Ankara Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezinde gerçekleştirildi.Açılış konuşmasını yapan Tokat Gündem Gazetesi imtiyaz sahibi Bayram Güvercin, “Hemşerilerimiz arasında gönül köprüleri kurmaya, kültürümüzü tarihimizi tanıtmaya, örf ve adetlerimizi yaşatmaya, birli ve beraberliklerimizi pekiştirmek, şehrimize değer katmak adına 20 yıl önce çıktığımız bu yolda ilk gün ki heyecanımız ile devam ediyoruz.

Tokat Gündem Gazetesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 19’uncusu gerçekleştirilen Tokat Enleri Ödül Töreni’nde İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Hasan Ay, “Yılın Başarılı Muhabiri” seçildi.
Tokat’ın yetiştirmiş olduğu efsane güreşçi merhum Hüseyin Akbaş anısına düzenlenen Tokat Enler Ödül Töreni, Ankara Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezinde gerçekleştirildi.
Açılış konuşmasını yapan Tokat Gündem Gazetesi imtiyaz sahibi Bayram Güvercin, “Hemşerilerimiz arasında gönül köprüleri kurmaya, kültürümüzü tarihimizi tanıtmaya, örf ve adetlerimizi yaşatmaya, birli ve beraberliklerimizi pekiştirmek, şehrimize değer katmak adına 20 yıl önce çıktığımız bu yolda ilk gün ki heyecanımız ile devam ediyoruz. Dünyanın en sıcak insanlarının yaşadığı ilimiz topraklarına borcumuz olduğuna inanıyoruz” diye konuştu
Tokat Enler Ödül Töreni gibi birçok prestijli organizasyon yaptıklarını dile getiren Güvercin, ödül alacak isimlerin 30 kişilik komisyon tarafından titiz çalışmalar sonucunda belirlendiğini aktardı.
Türkiye genelinde başarılı bulunan yönetici, milletvekili, belediye başkanı, iş dünyası, sanat, basın, spor, sivil toplum kuruluşları ve bireysel başarıların değerlendirildiği organizasyonda şahıs ve kuruluşlar ödüllerini aldı.
“Yılın Başarılı Muhabiri” seçilen İhlas Haber Ajansı (İHA) Kırıkkale Muhabiri Hasan Ay, ödülünü Tokat Gündem Gazetesi İmtiyaz Sahibi Bayram Güvercin’in elinden aldı.
Son bir hafta içinde 2. kez ödül aldığını ifade eden Ay, Tokat Gündem Gazetesi ailesine teşekkür etti.
Ödül töreninde Songül Karlı, Aslı Şahin, Yeliz Erzincanlı, Suat Polat ve Simge Bozkurt gibi yöresel sanatçılar sahne aldı.

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