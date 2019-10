İHA muhabirine TV haberi ödülü

“Gönlümüz Mehmetçikle” Açılış konuşmasını yapan Alanya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Gaye Coşkun, ödül alan gazetecilere başarılar dileyerek şunları söyledi: "Ülkemizin güneyinde Barış Pınarı Harekatı var. Gönlümüz, kalbimiz ve her şeyimiz Mehmetçikle… Askerlerimize kuvvet, muzaffer ve sağlıklı bir şekilde evlerine dönmesini diliyoruz. Katılımlarınız için çok teşekkür ediyorum dilerim keyifli bir akşam olur."

Basının sorunları dile getirildi

RATEM Başkanı Gürsoy, AGC Başkanı Mevlüt Yeni ile Yılmaz ve Saymaz da yaptıkları konuşmalarında basın sektörü ve gazetecilerin içinde bulunduğu duruma atıflarda bulunarak sorunları dile getirdi.

İHA muhabiri Anak’a ödül

Her yıl düzenlenen Medya Başarı Ödülleri’nin bu yılki onur konukları Haber Türk TV’de yayınlanan Türkiye’nin Nabzı Programı ile Didem Arslan Yılmaz Yılın TV Gazetecisi, Hürriyet Gazetesi’nden İsmail Saymaz ise Yılın Gazetecisi ödülünü aldı. İhlas Haber Ajansı (İHA) Alanya Muhabiri Erdal Anak da TV haberi dalında ‘Dolandırıcı’ adlı eseriyle hak kazandığı ödülünü Didem Arslan Yılmaz’ın elinden aldı.

Ödüller sahiplerini buldu

TV haberi dalında ’Dolandırıcı’ adlı eserle İHA muhabiri Erdal Anak, ‘Dehşet Anları’ adlı gazete haberi ile Jüri Özel Ödülü’nü Mesut Uygur, ’Dalga Geçer Gibi’ adlı gazete haberi ile Aynur Özkaya, Güncel yazıda ‘Her sabah uyandığımda’ adlı eserle Feyzi Açıkalın, Gezi-İnceleme ve Araştırma dalında ‘İnsanlık ayıbı’ adlı eserle Burak Eyüp Gül, Röportaj dalında Mevlüt Uygur ’Dünden Bugüne ALKÜ’ çalışmasıyla, ’Mescit yalanı’ adlı spor haberi ile Teoman Eriş, sayfa düzeninde Dündar Çetin, gazete reklam ve tasarımda Anastassia Çetinkaya, görüntü kamera çalışmasında Mustafa Yüksek, montaj ve kurgu dalında Ramazan Özdemir, Seçim Özel adlı eserle TV haber programı dalında Alper Kutay, TV kültür programında Oğuz Korum, TV Spor Programı dalında Ercan Yıldırım, İnternet Gazetesi dalında Işıl Doğan AGC 2018 Yılı Medya Başarı Ödülleri Yarışması’nda ödüllerini aldı.

Arıkan Yılmaz Dim Özel Ödülü ise bu yıl Alanya Postası Gazetesi Genel Yayın Müdürü Mehmet Ali Gürses’e verildi.

Can ve Saka sahne aldı

Ödül töreninin ardından sahneye Akbulut Sanat’ın organizasyonu ile genç şarkıcılar Kübra Can ve Turgay Saka çıktı. Şarkıları ile dinleyicilerini mest eden Can ve Saka, orkestraları ile geceyi renklendirdi. Gazeteciler hep birlikte gece geç saatlere kadar eğlendiler.