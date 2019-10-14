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İHA muhabirini darp edip telefonunu gasp eden zanlılar gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.10.2019 10:48 | Son Güncelleme

Mardin’in Nusaybin ilçesinde görevlerini yaparken saldırıya uğrayan İhlas Haber Ajansı Muhabiri Beril Solmuşgül ve kameraman Murat Başal’ı darp ederek telefonu gasp eden 4 kişi, polisin çalışmasının ardından gözaltına alındı.

Mardin’in Nusaybin ilçesinde görevlerini yaparken saldırıya uğrayan İhlas Haber Ajansı Muhabiri Beril Solmuşgül ve kameraman Murat Başal’ı darp ederek telefonu gasp eden 4 kişi, polisin çalışmasının ardından gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında bulunan ve öğretmen olan Serdar İ.’nin terör örgütüyle irtibatlı olduğu gerekçesiyle daha önce açığa alındığı ve soruşturma sonucunda görevine geri iade edildiği öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, 11 Ekim’de YPG’li teröristler tarafından Suriye’nin Kamışlı kentinden atılan havan ve roketin düştüğü Hamam Sokakta çekim yaparak olay yerinden ayrılmaya çalışan İHA muhabiri ve kameramanını takip ederek terör örgütü PKK-YPG’yi öven, Türkiye Cumhuriyetini ve devleti aşağılayan ve ardından kadın muhabire cinsel sözlü tacizler ile mahalle halkına karşı kışkırtmaya çalışan ve darp ederek telefonunu gasp eden 4 zanlı; güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından belirlendi. İsimleri tespit edilen zanlılar, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonla gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Dosyası kabarık öğretmen
Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonla gözaltına alınan Haşim B., Metin A., Zuhel A. ve Serdar İ. ile ilgili işlemlerin devam ettiği belirtildi. Gözaltına alınan zanlılardan Serdar İ.’nin öğretmen olduğu tespit edildi. Serdar İ. hakkında PKK/KCK terör örgütünün hareket tarzını benimsediği, terör örgütü ile irtibatlı olduğu gerekçesi ile 08 Eylül 2016’da açığa alındığı, soruşturma sonucunda görevine iade edildiği belirtildi.
Zanlıların ifadelerinin ardından adli mercilere sevk edilecekleri açıklandı.

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