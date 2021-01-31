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İHA muhabirinin acı günü

31.01.2021 15:44 | Son Güncelleme:
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İHA Sakarya muhabiri Burak Tokyürek’in kalp krizi neticesi vefat eden 75 yaşındaki dedesi Enver Tokyürek, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.Sakarya’da İhlas Holding’in eski çalışanlarından Nuri Tokyürek’in babası, İhlas Haber Ajansı (İHA) Sakarya muhabiri Burak Tokyürkek’in dedesi Enver Tokyürek kalp krizi neticesi hayatını kaybetti.

İHA Sakarya muhabiri Burak Tokyürek’in kalp krizi neticesi vefat eden 75 yaşındaki dedesi Enver Tokyürek, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Sakarya’da İhlas Holding’in eski çalışanlarından Nuri Tokyürek’in babası, İhlas Haber Ajansı (İHA) Sakarya muhabiri Burak Tokyürkek’in dedesi Enver Tokyürek kalp krizi neticesi hayatını kaybetti. 75 yaşındaki Tokyürek’in cenazesi, bugün Arifiye ilçesindeki evine son kez getirildi. Evin önünde kılınan cenaze namazına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan ile sevenleri katıldı. Vefatı büyük üzüntüye neden olan Enver Tokyürek, kılınan cenaze namazı sonrası Kalaycı Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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