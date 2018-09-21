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İHA pilotu eski üsteğmene, FETÖ davasında 7,5 yıl hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 21.09.2018 12:31 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görülen davada, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) mahrem yapılanması içinde yer aldığı iddiasıyla yargılanan İnsansız Hava Aracı (İHA) pilotu üsteğmen Yavuz Uysal, 7,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görülen davada, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) mahrem yapılanması içinde yer aldığı iddiasıyla yargılanan İnsansız Hava Aracı (İHA) pilotu üsteğmen Yavuz Uysal, 7,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, tutuklu sanık, İHA pilotu eski üsteğmen Yavuz Uysal ile avukatı hazır bulundu. FETÖ'nün TSK'daki mahrem yapılanması içinde yer aldığı, mahrem imamlar tarafından ankesörlü ve kontörlü telefonlardan ardışık arandığı, örgütsel toplantılara katılıp, verilen talimatlar doğrultusunda hareket ettiği iddialarını reddeden sanık Yavuz Uysal, beraatini istedi. Yazılı savunmasını tekrar ettiğini belirten Yavuz Uysal, "Örgütle bir alakam yok. Suçlamaları kabul etmiyorum. Hiçbir zaman onlarla bağlantım olmadı. Aksine onlar tarafından, yıllarca mağdur edildim. Adli kontrolle salıverilmeyi ve beraatimi istiyorum" dedi.
'2017'DE EN FAZLA UÇUŞ İCRA EDEN PİLOT' İDDİASI
Duruşmada sanık vekili, mahkemeye, dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı tarafından Yavuz Uysal'a verilen plaketi sundu. Plaketin, Uysal'a, '2017'de en fazla uçuş icra eden pilot' olduğu için verildiği söylendi. Ardından plaketin bir fotoğrafı, duruşma dosyasına konuldu.
Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu, tutuklu sanık Yavuz Uysal'ı 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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