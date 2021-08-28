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  4. "İHA Saldırısında 2 IŞİD Üyesi Öldü, Biri Yaralandı"

"İHA Saldırısında 2 IŞİD Üyesi Öldü, Biri Yaralandı"

28.08.2021 19:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pentagon sözcüsü John Kirby, ABD birliklerinin Kabil Havaalanı'ndan çekilmeye başladığını bildirirken, askeri yetkililer bu sabah Nangarhar'da düzenlenen misilleme saldırısında iki IŞİD planlayıcısının öldüğünü, ikisinin de yaralandığını açıkladı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) sözcüsü John Kirby, Amerikan askerlerinin Kabil Havaalanı’ndan çekilmeye başladığını bildirdi.

Bugün (Cumartesi) Pentagon’da yapılan özel brifingde söz alan ABD Kara Kuvvetleri’nden Tümgenereal William Hank Taylor bu sabah Afganistan’ın Nangarhar ilinde düzenlenen İHA saldırısında iki IŞİD planlayıcısının öldüğünü, birinin de yaralandığını söyledi.

Savunma Bakanlığı yetkilileri, 31 Ağustos’a kadar çekilme süreci devam ederken havaalanı ve çevresindeki terör tehdidinin hala sürdüğüne ve her an terör saldırısına karşı hazırlıklı olduklarını belirtti.

Yetkililer ayrıca, 14 Ağustos’tan bu yana Kabil havaalanından toplam 117 bin kişinin tahliye edildiğini açıkladı.

Bugün itibarıyla havaalanında kalan Amerikan askeri sayısının 4 binin altına düştüğü belirtiliyor.

Reuters haber ajansı, Fransa’nın son tahliye uçağının Kabil’den kalktığını bildirdi. Birçok müttefik ülke Afganistan’daki tahliye operasyonlarını tamamladı.

Öte yandan Taleban’a bağlı savaşçılar son saldırının ardından kalabalıkların bölgede birikmesini önlemek için havaalanı çevresini abluka altına aldı.

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