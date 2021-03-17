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İHA tespit etti, komandolar etkisiz hale getirdi

17.03.2021 17:35 | Son Güncelleme:
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Zeytin Dalı Harekatı bölgesine yönelik saldırı hazırlığındaki teröristlerin insansız hava aracı tarafından tespit edilmesinin ardından komandoların bölgeye düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildikleri öğrenildi.Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesine saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

Zeytin Dalı Harekatı bölgesine yönelik saldırı hazırlığındaki teröristlerin insansız hava aracı tarafından tespit edilmesinin ardından komandoların bölgeye düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildikleri öğrenildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesine saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı. Komandoların gerçekleştirdiği operasyonun detayları ortaya çıktı. Buna göre saldırı hazırlığındaki teröristler bölgede görev yapan insansız hava araçlarınca tespit edildi. Komandolar gerekli hazırlıklarını yaptıktan sonra bölgeye operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda yaşanan “sıcak temas” sonucu Hakim Serhat, Cudi Halep ve Ruken Afrin kod adlı teröristler etkisiz hale getirildi. Teröristlerle birlikte 3 adet tüfek, 2 adet Rus menşeili antitank mayını, C-4 patlayıcı kalıpları ve 5 adet el bombası ile çeşitli mühimmatlar ve çok sayıda malzeme ele geçirildi.

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