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  4. İHA ve SİHA nasıl fark edilmedi? Savunma Sanayi Başkanı Demir açıkladı

İHA ve SİHA nasıl fark edilmedi? Savunma Sanayi Başkanı Demir açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2020 11:16 | Son Güncelleme

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Türkiye'ye ait İHA ve SİHA'ların İdlib'de radara yakalanmamasıyla ilgili olarak "Şu an TB2 İHA'larımız oldukça küçük, radar izleri de büyük değil. Bu önemli bir avantaj sağlıyor. Düşman unsurlarına onları görmeden yaklaşmamız mümkün. Uzaktan atışlarla bazı sistemleri tahrip ettiğimizi söylüyoruz. İHA'ların zaten görünürlüğü düşük, oradaki savunma sistemini İHA'larla vurduğumuz oldu." diye konuştu.

İHA ve SİHA nasıl fark edilmedi? Savunma Sanayi Başkanı Demir açıkladı

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir İHA ve SİHA’ların üssünde CNN Türk’e açıklamalarda bulundu. Demir, İHA ve SİHA’larla
ilgili şu bilgileri paylaştı:

Operasyona kalkan İHA’larımız buradan kalkıyor. Harekat merkezimize veri sağlayan bir mekan burası bütün amaç sahada Mehmetçiğimizin güçlü olması için gerekli desteği sağlamak.

'TÜRKİYE BİR İVME YAKALADI'

Sürü SİHA’ların da AR’GE’si yapılıyor. GPS’ten bağımsız otonom çalışabilecek bu SİHA’lar. Türkiye bu anlamda bir ivme yakaladı ve bu ivme de en iyisi olmak bizim görevimiz.

Havadan havaya silahlarımız vardı onlardan biriyle düşürüldü Suriye’de düşürülen uçaklar.

'ÖNÜMÜZDEKİ BİR KAÇ HAFTA İÇİNDE SAHADA OLACAKLAR'

Hava savunma katmanlı bir sistem. Korkut sistemimiz devrede, şu anda sahada. O parçacıklı mühimmat atan ve biraz yakın hava savunması yapan. Ama büyük bir müjde olarak şunu söyleyebiliriz; Hisar A ve O sistemlerimiz inşallah sahada olacaklar. Bu operasyon sırasında inşallah bu hava savunma sistemimizin sahaya kurulduğunu önümüzdeki bir hafta içinde sahada görmek de başka bir müjde olacak. Bu da hava savunmamıza başka bir boyut ekleyecek. Onun için bu anlamda çaba gösteren ROKETSAN ve ASELSAN'a teşekkür ediyoruz. Sahada bu ürünlerimiz gücümüze güç katacak. HİSAR'lar geliyor...

İDLİB'DE İHA VE SİHA NASIL FARK EDİLMEDİ?

Şu an TB2 İHA'larımız oldukça küçük, radar izleri de büyük değil. Bu önemli bir avantaj sağlıyor. Düşman unsurlarına onları görmeden yaklaşmamız mümkün. Uzaktan atışlarla bazı sistemleri tahrip ettiğimizi söylüyoruz. İHA'ların zaten görünürlüğü düşük, oradaki savunma sistemini İHA'larla vurduğumuz oldu. Bir anlamda avcıyı avladık. Biz ne yapsak şehitlerimizin hakkını ödeyemeyiz. Bu milli teknoloji hamlesi, gelecekteki mücadelenin daha güçlü olması için bir çaba. Bütün milletimizin desteğini görüyoruz. Dualarımız askerimizle. İnşallah onlar da bu teknoloji sayesinde sahada çok güçlü olacaklar.


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İdlib İHA SİHA

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