HABER

İHA ve SİHA’lar KKTC’de

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.12.2019 14:21 | Son Güncelleme

Türkiye’ye ait insansız hava araçları (İHA) ile silahlı insansız hava araçları (SİHA), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan Geçitkale Havaalanı’na getirildi.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) hükümetinin Geçitkale Havaalanı’nın, insansız hava araçları (İHA) ve silahlı insansız hava araçları (SİHA) ile yürütülecek faaliyetlerde kullanılmasına onay vermesinin ardından İHA ve SİHA’lar, Gazimağusa gümrüğünden KKTC’ye girdi.

Türkiye’ye ait insansız hava araçları (İHA) ile silahlı insansız hava araçları (SİHA), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan Geçitkale Havaalanı’na getirildi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) hükümetinin Geçitkale Havaalanı’nın, insansız hava araçları (İHA) ve silahlı insansız hava araçları (SİHA) ile yürütülecek faaliyetlerde kullanılmasına onay vermesinin ardından İHA ve SİHA’lar, Gazimağusa gümrüğünden KKTC’ye girdi. Geniş güvenlik önlemleri arasında gümrükten çıkan tırlar, sabahın erken saatlerinde Geçitkale Havaalanı’na gönderildi.
Doğu Akdeniz’de görev yapan sondaj ve savaş gemilerine eşlik eden İHA ve SİHA’lar yarından itibaren artık KKTC Geçitkale’den havalanacak.
KKTC Başbakan Ersin Tatar, Türkiye’den ’acil’ koduyla Geçitkale’nin kullanılmasının istendiğini belirterek, "Bu istek karşısında hem Türkiye’nin hem de KKTC’nin güvenliği için adım atıldı" açıklamasını yapmıştı.
Geçitkale Havaalanı’nda savaş uçaklarına göre büyük beton hangarlar bulunuyor. Alanla ilgili olarak alt ve üst yapının düzeltilmesi konusunda çalışmaların da devam ettiği öğrenildi.

PARTNERŞeyma Subaşı ile Burcu Esmersoy'un arası neden açıldı?Şeyma Subaşı ile Burcu Esmersoy'un arası neden açıldı?
Bakan Akar, 19. Doha Forumu’na katıldıBakan Akar, 19. Doha Forumu’na katıldı
Küresel Mülteci Forumu’nda Türkiye’den sergi ve konserKüresel Mülteci Forumu’nda Türkiye’den sergi ve konser

En Çok Okunan Haberler

'Daha çok gençsiniz Recep bey...'

'Daha çok gençsiniz Recep bey...'

Kaynarca-Tuzla-Pendik metro hattı için yeni gelişme!

Kaynarca-Tuzla-Pendik metro hattı için yeni gelişme!

6.9 büyüklüğünde deprem!

6.9 büyüklüğünde deprem!

İzmir’de deprem

İzmir’de deprem

Havalimanında yolcuların arasına böyle giriyorlar! Görüntülendi

Havalimanında yolcuların arasına böyle giriyorlar! Görüntülendi

ABD'den teröristlerin kontrolündeki bölgeye takviye güç

ABD'den teröristlerin kontrolündeki bölgeye takviye güç

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Davutoğlu ve Babacan'ın partisinde hangi isimler olacak?

Davutoğlu ve Babacan'ın partisinde hangi isimler olacak?

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Gökçek 'sızdırıldı' diyerek İmamoğlu'nun görüntülerini paylaştı!

Gökçek 'sızdırıldı' diyerek İmamoğlu'nun görüntülerini paylaştı!

Cem Uzan'dan Ali Babacan ve Abdüllatif Şener için suçlama!

Cem Uzan'dan Ali Babacan ve Abdüllatif Şener için suçlama!

Diğer Haberler
TBMM’de kadın vekiller Las Tesis’in sloganıyla Soylu’ya seslendi

TBMM’de Las Tesis sloganları!

ABD'li Senatör Graham: Azil süreci Senato'ya gelir gelmez hızlıca son bulacak

Azil süreciyle ilgili çarpıcı açıklama!

Bakan Soylu: Kılıçdaroğlu'nun uğradığı saldırıya en çok ben üzüldüm

'Saldırıya en çok ben üzüldüm'

Çavuşoğlu: ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımları gerçekleşirse Türkiye karşılık verir

'Yaptırım' açıklaması: Karşılık veririz!

Meclis'te gerginlik! AK Parti ve HDP arasında tartışma

Meclis'te gerginlik! AK Parti ve HDP arasında tartışma

İçişleri Bakanı Soylu'dan 'Adana'daki festivale yasak' açıklaması

Bakan Soylu'dan 'Adana'daki festivale yasak' açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.