"İHA'lar, PKK'nın hareket alanını sıfıra indirdi"

O.Z, İHA'lara karşı bazı önlemler almaya çalıştıklarını fakat bu önlemlerin de etkili olmadığını vurgulayarak, şu bilgileri verdi:

"Yüksek bir alanda bulunan örgüt üyesi, İHA'yı gördüğünde telsizler her bölgeye bildirir. İHA'lar geldiğinde örgüt tüm faaliyetlerini durdururdu ve hareketsiz hale geçerdi. Bir dönem İHA'lara görünmemek için şemsiyeler kullanıldı. Bu şemsiyeler askeri alanda faaliyet gösteren örgüt mensuplarına veriliyordu. Kuzey Irak'tan alınan şemsiyeler, örgüt üyelerine zimmetlenir, onlar da iç kısmına ısıyı geçirmeyen kaplama yaparlardı. İHA veya savaş uçakları geldiğinde kamufle için şemsiyeler açılır örgüt üyeleri tehlike geçene kadar hareketsiz hale gelirdi fakat silahlı İHA'ların kullanılmasıyla bu önlemler etkisiz hale gelmeye başladı. Savaş uçaklarından ise korunma yöntemi farklıdır. İHA ve savaş uçağı birlikte gelirse, örgüt mensubu açık alanda ise yine hareketsiz olarak şemsiye ile bekler, sadece savaş uçağı sesi gelirse kendine yakın olan güvenli bölgeye kaçar, eğer mağara da ise korunmasına gerek yoktur çünkü mağaralar kayalıkların içine oyularak yapıldığı için bomba derine etki yapmamaktadır."