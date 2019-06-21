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İhale çetesinin 12 üyesi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.06.2019 23:07 | Son Güncelleme

Kocaeli merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, icra müdürlüklerindeki ihalelere fesat karıştırdığı iddiasıyla gözaltına alınan ve aralarında İYİ Parti meclis üyesinin de olduğu suç örgütü üyesi 33 kişiden adliyeye sevk edilen 12 kişi tutuklanırken, 4’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kocaeli Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekipleri, takibe aldıkları organize suç örgütü üyelerinin ildeki icra müdürlüklerinin düzenlediği taşınır ve taşınmaz mallar için yapılan ihalelerde usulsüzlük yaptıklarını, ihalelere katılım sağlayan şahıslarla görüşerek ihaleye girmelerini engelledikleri, ihalelere girmeme karşılığında ücret talep ettikleri tespit edildi.

İhale çetesinin 12 üyesi tutuklandı

Kocaeli merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, icra müdürlüklerindeki ihalelere fesat karıştırdığı iddiasıyla gözaltına alınan ve aralarında İYİ Parti meclis üyesinin de olduğu suç örgütü üyesi 33 kişiden adliyeye sevk edilen 12 kişi tutuklanırken, 4’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kocaeli Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekipleri, takibe aldıkları organize suç örgütü üyelerinin ildeki icra müdürlüklerinin düzenlediği taşınır ve taşınmaz mallar için yapılan ihalelerde usulsüzlük yaptıklarını, ihalelere katılım sağlayan şahıslarla görüşerek ihaleye girmelerini engelledikleri, ihalelere girmeme karşılığında ücret talep ettikleri tespit edildi. Tespit üzerine harekete geçen ekipler, Kocaeli, İstanbul ve Balıkesir illerinde şüphelilerin kaldığı belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Düzenlenen operasyonda aralarında İYİ Parti Körfez Belediyesi Meclis üyesi A.E.’nin de olduğu Kocaeli’de 28, İstanbul’da 4 ve Balıkesir’de ise 1 kişi olmak üzere toplam 33 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların ev ve ikametlerinde yapılan aramalarda ise iddia edilen suçlamalara ait olduğu tespit edilen dokümanlar, notlar, belgeler ve dijital materyallere el konuldu. Gözaltına alınan şahıslardan emniyette işlemleri tamamlanan 17’si dosya savcısı talimatı ile serbest bırakılırken kalan 16 şüpheli ise Kocaeli Adliyesine sevk edildi.
Adliyedeki ifadeleri sonrasında hakim karşısına çıkartılan 12 şahısın tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verilirken, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İhale çetesinin 12 üyesi tutuklandı

İhale çetesinin 12 üyesi tutuklandı

İhale çetesinin 12 üyesi tutuklandı

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