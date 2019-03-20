HABER

İhalede usulsüzlüğe 6 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2019 13:55 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da, belediye başkanı tutuklanan Kömür beldesinde geçmiş dönemlerde yapılan ihalelerde usulsüzlük yaptığı saptanan 6 kişi, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, belediye başkanı tutuklanan Kömür beldesinde geçmiş dönemlerde yapılan ihalelerde usulsüzlük yaptığı saptanan 6 kişi, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Adıyaman merkeze bağlı Kömür Beldesi'nin DBP'li belediye başkanı Hüseyin Yuka, geçen yıl Ağustos ayında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak tutuklandı. Adıyaman Vali Yardımcısı Adem Kaya’nın kayyum olarak belediye başkanlığı görevini yürüttüğü Kömür beldesinde 2016 yılında düzenlenen ihalelerde usulsüzlük yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. Yapılan incelemeler sonunda ihalelerde usulsüzlük yaptığı belirlenen aralarında tutuklu başkan Hüseyin Yuka'nın da bulunduğu 7 kişi hakkında savcılık tarafından yakalama kararı çıkarıldı. Karar üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüpheli 6 kişiyi adreslerinde gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.

Dünyanın en zenginiyle aşk yaşıyor! Dünyanın en zenginiyle aşk yaşıyor!
Rize'deki kazalar Mobese kameralarındaRize'deki kazalar Mobese kameralarında
Kömür yüklü kamyon şarampole uçtu: 1 ölü, 1 yaralıKömür yüklü kamyon şarampole uçtu: 1 ölü, 1 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Başkentte 'hayalet' yakalandı!

Başkentte 'hayalet' yakalandı!

'Kamuoyu Kılıçdaroğlu'nun idamını bekliyor' sözlerine soruşturma

'Kamuoyu Kılıçdaroğlu'nun idamını bekliyor' sözlerine soruşturma

Yıldız futbolcudan ayrılık kararı

Yıldız futbolcudan ayrılık kararı

Bakan açıkladı! Marketlerde zorunlu olacak

Bakan açıkladı! Marketlerde zorunlu olacak

Denizli'de şiddetli deprem!

Denizli'de şiddetli deprem!

Avustralya Başbakanı: İlişkilerle ilgili tüm seçenekler masada

Avustralya Başbakanı: İlişkilerle ilgili tüm seçenekler masada

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Üvey anne dehşeti kamerada!

Üvey anne dehşeti kamerada!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da rezidansta şüpheli ölüm! Kadının kimliği belirlenemedi

Rezidansta şüpheli ölüm! Kadının kimliği belirlenemedi

Adana’da hastanede korkutan yangın

Hastanede yangın çıktı! Kullanılamaz halde...

Elazığ'da yangın: 2'si çocuk 5 kişi hastanelik oldu

Elazığ'da yangın: 2'si çocuk 5 kişi hastanelik oldu

Çocuk sürücü ganyan bayiine daldı: 1’i ağır 2 yaralı

Çocuk sürücü ganyan bayiine daldı

Antalya'da yürekleri ağza getiren anlar!

Antalya'da yürekleri ağza getiren anlar!

'Askere gideceğiz' diye para toplayan 7 arkadaşa, dilencilikten ceza

'Askere gideceğiz' diye para toplayanlara dilencilikten ceza

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.