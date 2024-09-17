İhaleleriyle gündem olan Şahinbey Belediyesi fenomen ismi getirip reklamını yaptırdı! Tartışma konusu olan her şey videoda övüldü... Şimşek'in tasarruf uyarısı havada kaldı

Geçtiğimiz aylarda kamuda tasarruf çağrıları sıkça konuşulmaya başlamış birçok belediyenin borçlu olduğu ortaya çıkmıştı. Hatta bazı belediyelere gelen hacizler yüzünden başkanlar makam koltuklarını bile kaybetmişti.

AYAKKABI, BİSİKLET, ÇANAKKALE GEZİSİ...

Tartışılan belediyelerden biri de ihaleleriyle gündem olan Şahinbey Belediyesi'ydi. 929 bin kişilik belediyede 1 milyonda fazla ayakkabı dağıtıldığı iddia etmişti. Öte yandan bisiklet dağıtımı da gündem olan belediyede ihaleleri tartışma konusu olmuştu. Ağırel'in paylaştığı verilere göre kentte 118 bin bisiklet dağıtılmış durumda. Bu da belediyedeki her çocuğa bisiklet verildiği anlamına geliyor. Öte yandan yine 'Ecdatla buluşma' adı altında 200 binden fazla öğrenci Çanakkale'ye götürüldü. Bu seyahatlerin ihaleleri de gündem olan başka bir konusuydu.

ÖZELLİKLE ONLAR ÖVÜLDÜ

Yüzlerce milyonların konuşulduğu ihalelerle adı sıkça duyulan Şahinbey Belediyesi bu kez bir fenomen ismi getirip kendi reklamını yaptırdı. Üstelik videoda bisiklet, ayakkabı ve Çanakkale gezileri özellikle övüldü.

MASA BİLE ÖVÜLDÜ

Söz konusu videoda AK Partili Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na Nalet Bebe isimle fenomen Ömer Başdoğan eşlik etti. Videoda kütüphaneyi gezen ikilinin masayı bile övmesi dikkatlerden kaçmadı. Öğrencilere 'belediyenin hangi hizmetlerinden yararlandınız?' sorusu sorulduğunda ise ayakkabı aldıkları, bisiklet kullandıkları ve Çanakkale'ye gittikleri vurgulandı. Belediye Başkanı Tahmazoğlu her yıl spor ayakkabısı verdiğini üzerine basa basa söylerken fenomen Başdoğan ise çocuklara 'büyüdüğünüzde başkanı unutmazsınız değil mi?' diye başkanı övdü.

ŞİMŞEK'İN TASARRUF SÖZLERİ HAVADA KALDI

Akıllara ise Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in tasarruf sözleri geldi. Belediyelerde denetimler olacağını söyleyen, EYT ve deprem nedeniyle meydana gelen bütçe açığının yüksek olduğunu, bunun kayıt dışılığı önleyerek kapatılacağını söyleyen Bakan Şimşek, sadece hükümetin değil yerel yönetimlerin de tasarruf yapması gerektiğini söylemişti.