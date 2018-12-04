İhanet feci şekilde bitti! 'Karımı başka erkekle yakaladım'

31 Ekim’de Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan mağazasının teras katı yemek bölümünde meydana gelen olayda E. A., uzaklaştırması olan kocası L.A. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası L.A. yanında bulundurduğu silah ile 5 el kadına silah sıktı. E.A. belinden, elinden ve çeşitli yerlerinden ağır yaralanırken, şüpheli ise polis ekiplerince yakalanarak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay yerine polis ekipleri ve 112 acil ekipleri geldi. Erciyes Üniversitesi Hastanesi Aciline kaldırılan L.A., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada tutuklu sanık L.A. ile sanık avukatı hazır bulunurken, müştekilerden hiç kimse katılmadı.

'ERKEKLER YAKALADIM'

33 yaşındaki 2 çocuk babası, özel sektörde çalıştığını söyleyen tutuklu sanık L.A., “Olaydan bir gün önce eşimin evine gittiğimde sesler geliyordu. Biz polisleri aradık. 20 dakika sonra kapıyı açtı. İçeride erkek sesini duyuyordum. Polis ilk aradığında bulamadı, biz eşimle karakola gittiğimizde dayım orada bekledi. Komşu kızları içeride biri olduğunu belirleyen video çekmişler. Polislere söyleyince yeniden eve gittiler. Ç.D. isimli erkeği evde ikinci aramalarında buldular” dedi.