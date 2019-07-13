İhanet gecesinin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Bu sırada yaralananlar olduğu da geçen diyaloglardan anlaşılıyor.

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, duyulan silah sesleri ve patlamalara rağmen bulundukları yeri terk etmeyen vatandaşlar, buna karşılık otoban bariyerlerine siper alarak tekbir getiriyor.

Tuzla Orhanlı gişelerinde yaşanan olaylar sırasında çekilen ve AA muhabirinin ulaştığı görüntülerde, darbeci hainlere karşı direnen vatandaşların hainleri püskürtmek için geri adım atmadan mücadele ettikleri görülüyor.

- "Kolu koptu, araba getirin"

"Yaralı var" seslerinin duyulduğu olaylar sırasında "kolu koptu, araba getirin" feryatları işitiliyor.

Görüntülerde, bir kişinin, "bunların hepsini yayınlayacağım, sivillere sıkıyorlar, yaralananlar, kolu kopanlar var" diyerek darbecilere tepki gösterdiği duyuluyor.

Vatandaşların kendi aralarındaki diyalogları da darbeci hainlerin gerçek yüzünü ortaya koyuyor.

Bir kişinin, "Askerimiz bize kurşun sıkıyor. Nereye sıkıyor bunlar? Mermiler hemen arkamızdaki duvara isabet ediyor." sözleri de dehşet anlarını ve gözü dönmüş hainlerin sivilleri hedef aldığı anları tekrar yaşatıyor.

Kısa bir sessizliğin arkasından seri halde silah atışları duyuluyor. Ancak vatandaşların yağmur gibi yağan mermiler karşısında yılmadan bedenlerini kurşunlara siper ettikleri görülüyor.

- "Devletimiz için canımız feda"

Görüntülerin sahibi İsa Paşaalioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Temmuz akşamı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısının hemen sonrasında Pendik ilçesine bağlı Göçbeyli Mahallesi'nden çok sayıda kişiyle araçlarla havalimanına gitmek üzere hareket ettiklerini ifade etti.