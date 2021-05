İhanet görüntüleri ortay çıkmıştı! Can Yaman, sevgilisi Diletta Leotta ile ayrıldı mı?

Şubat ayında nişanlanan Can Yaman - Diletta Leotta çifti, gündemden düşmüyor. Ünlü İtalyan spiker Diletta Leotta'nın bir iş insanı ile dudak dudağa görüntülerinin ortaya çıkması üzerine herkes oldukça şaşırdı. Can Yaman'ın hayranları ünlü oyuncunun Leotta'dan ayrılmasını beklerken Can Yaman'dan herkesi şaşırtacak bir hamle geldi.