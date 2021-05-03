İhanet görüntüleri ortay çıkmıştı! Can Yaman, sevgilisi Diletta Leotta ile ayrıldı mı?

Şubat ayında nişanlanan Can Yaman - Diletta Leotta çifti, gündemden düşmüyor. Ünlü İtalyan spiker Diletta Leotta'nın bir iş insanı ile dudak dudağa görüntülerinin ortaya çıkması üzerine herkes oldukça şaşırdı. Can Yaman'ın hayranları ünlü oyuncunun Leotta'dan ayrılmasını beklerken Can Yaman'dan herkesi şaşırtacak bir hamle geldi.

CAN MANAY SEVGİLİSİNDEN AYRILDI MI?

Can Manay'ın sevgilisi İtalyan spiler Diletta Leotta'nın ihaneti İtalyan basınında geniş bir yer aldı. Bu olay sonrasında ise Can Yaman'ın ne yapacağı merak konusu oldu.

Hem Türkiye'de hem de İtalya'da oldukça tanınan Can Yaman ise hiçbir açıklama yapmazken son hareketi ile ağızları açık bıraktı.

Can Yaman ünlü spiker Diletta Leotta'nın sosyal medya platformu Instagram üzerinden paylaştığı pozlarını beğenmeye devam ediyor. Bu durumu gören Can Yaman hayranları ise duruma oldukça şaşkın. Sıkça reklam yaptıkları söylenen Can Yaman - Diletta Leotta çiiftinin bu skandal olayının da yaptıkları reklamın bir parçası olduğu söyleniyor.