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İhanet görüntüleri ortay çıkmıştı! Can Yaman, sevgilisi Diletta Leotta ile ayrıldı mı?

03.05.2021 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Can Yaman'ın aşk yaşadığı ve 2 ay önce evlenme teklif ettiği İtalyan spiker sevgilisi Diletta Leotta ile iş adamı Ryan Friedkin geçtiğimiz günlerde dudak dudağa yakalanmıştı. İtalyan basınında oldukça büyük yer kaplayan bu ihanet üzerine hayranları gözlerini Can Yaman'a çevirdi. Can Yaman'ın ihanet sonrasında ne yapacağı oldukça merak edilirken ünlü oyuncunun beklenmedik hamlesi bütün sevenlerini şoka uğrattı.

Şubat ayında nişanlanan Can Yaman - Diletta Leotta çifti, gündemden düşmüyor. Ünlü İtalyan spiker Diletta Leotta'nın bir iş insanı ile dudak dudağa görüntülerinin ortaya çıkması üzerine herkes oldukça şaşırdı. Can Yaman'ın hayranları ünlü oyuncunun Leotta'dan ayrılmasını beklerken Can Yaman'dan herkesi şaşırtacak bir hamle geldi.

CAN MANAY SEVGİLİSİNDEN AYRILDI MI?

Can Manay'ın sevgilisi İtalyan spiler Diletta Leotta'nın ihaneti İtalyan basınında geniş bir yer aldı. Bu olay sonrasında ise Can Yaman'ın ne yapacağı merak konusu oldu.
Hem Türkiye'de hem de İtalya'da oldukça tanınan Can Yaman ise hiçbir açıklama yapmazken son hareketi ile ağızları açık bıraktı.
Can Yaman ünlü spiker Diletta Leotta'nın sosyal medya platformu Instagram üzerinden paylaştığı pozlarını beğenmeye devam ediyor. Bu durumu gören Can Yaman hayranları ise duruma oldukça şaşkın. Sıkça reklam yaptıkları söylenen Can Yaman - Diletta Leotta çiiftinin bu skandal olayının da yaptıkları reklamın bir parçası olduğu söyleniyor.
Can Yaman ve Diletta Leotta'nın beraber çektikleri pozların da hâlâ Instagram içerisinde yer aldığı görülüyor.
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Anahtar Kelimeler:
Diletta Leotta Can Yaman
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