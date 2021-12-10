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İhanet iddiaları gündemi sarmıştı! MasterChef Hasan Biltekin sevgilisiyle aşk pozunu paylaştı

10.12.2021 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Hülya Acar'dan ayrıldığı öne sürülen MasterChef yarışmacısı Hasan Biltekin'den şaşırtan paylaşım geldi.

İhanet iddiaları gündemi sarmıştı! MasterChef Hasan Biltekin sevgilisiyle aşk pozunu paylaştı

MasterChef Türkiye yarışmacılarından Hasan Biltekin'in, doktor sevgilisi Hülya Acar'dan ayrıldığı öne sürülmüştü. Biltekin, sevgilisiyle pozunu paylaşarak, tartışmalara son noktayı koydu.

İhanet iddiaları gündemi sarmıştı! MasterChef Hasan Biltekin sevgilisiyle aşk pozunu paylaştı

Hasan Biltekin'i takipten çıktıktan sonra Instagram hesabında Sezen Aksu'nun 'İhanetten Geri Kalan' şarkısını paylaşan Hülya Acar, kafalarda soru işareti yaratmıştı.

İhanet iddiaları gündemi sarmıştı! MasterChef Hasan Biltekin sevgilisiyle aşk pozunu paylaştı

Adı bir dönem Pelin Zaman ile aşk dedikodularına karışan Hasan Biltekin, çıkan haberlerden sonra Zaman ile arasına mesafe koymuştu.

İhanet iddiaları gündemi sarmıştı! MasterChef Hasan Biltekin sevgilisiyle aşk pozunu paylaştı

Sevgilisinin olduğunu söyledikten sonra Instagram'da takipçi kaybettiği itirafıyla da çok konuşulan Biltekin, ''Hülya'ya feda olsun'' sözleriyle şeflerden alkış almıştı.

İhanet iddiaları gündemi sarmıştı! MasterChef Hasan Biltekin sevgilisiyle aşk pozunu paylaştı


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Anahtar Kelimeler:
TV8 Masterchef
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