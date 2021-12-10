İhanet iddiaları gündemi sarmıştı! MasterChef Hasan Biltekin sevgilisiyle aşk pozunu paylaştı

MasterChef Türkiye yarışmacılarından Hasan Biltekin'in, doktor sevgilisi Hülya Acar'dan ayrıldığı öne sürülmüştü. Biltekin, sevgilisiyle pozunu paylaşarak, tartışmalara son noktayı koydu.

Hasan Biltekin'i takipten çıktıktan sonra Instagram hesabında Sezen Aksu'nun 'İhanetten Geri Kalan' şarkısını paylaşan Hülya Acar, kafalarda soru işareti yaratmıştı.

Adı bir dönem Pelin Zaman ile aşk dedikodularına karışan Hasan Biltekin, çıkan haberlerden sonra Zaman ile arasına mesafe koymuştu.

Sevgilisinin olduğunu söyledikten sonra Instagram'da takipçi kaybettiği itirafıyla da çok konuşulan Biltekin, ''Hülya'ya feda olsun'' sözleriyle şeflerden alkış almıştı.



