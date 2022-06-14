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İhanet iddiasıyla gündeme gelen Hande Erçel'den Kaan Yıldırım açıklaması!

14.06.2022 08:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hande Erçel ile Kaan Yıldırım aşkı kısa sürdü. Daha önce de adının birlikte anıldığı kendisi gibi oyuncu Tuğçe Açıkgöz ile aynı yerden tatil paylaşımları yapan Kaan Yıldırım'ın ihaneti sorulan Hande Erçel “"Hayatımda kimse yok. Kaan hep arkadaşımdı, arkadaşım kalacak" açıklamasında bulundu.

İhanet iddiasıyla gündeme gelen Hande Erçel'den Kaan Yıldırım açıklaması!

Kerem Bürsin ayrılığının ardından Halka dizisindeki rol arkadaşı Kaan Yıldırım ile yeni bir aşka yelken açan Hande Erçel, yurt dışında sevgilisi ile ilk kez el ele görüntülenmiş ve aşk resmen belgelenmişti. Kısa süre önce Londra ve ardından Marmaris'te aşk tatili yapan Hande Erçel ile Kaan Yıldırım'ın mutluluğunun kısa sürdüğü ve ikilinin ayrıldığı iddia edildi.

BAŞKA BİR GÜZELLE EĞLENDİ

Daha önce de adının birlikte anıldığı kendisi gibi oyuncu Tuğçe Açıkgöz ile aynı yerden tatil paylaşımları yapan Kaan Yıldırım için "Hande Erçel'den ayrıldı" iddiası ortaya atıldı. Kaan Yıldırım, bu sefer de Bodrum'daki bir mekanda başka bir güzelle görüntülenmişti.

"ARKADAŞIM KALACAK"

Bugün TV100 kameraları tarafından görüntülenen Hande Erçel "Hayatımda kimse yok... Şu an işimle yoğunum. Çok mutluyum. Kaan hep arkadaşımdı, arkadaşım kalacak" diyerek ayrılık haberlerini doğruladı.

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Hande Erçel Kaan Yıldırım
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