Kardashian'ın 25 yaşındaki sevgilisi Younes Bendjima, geçtiğimiz günlerde Meksika'da bir güzel ile görüntülendi.

İhanet sonrası bomba yorum: Erkek erkeğe tatilinden güzel kareler

1 / 9 Yaşadıkları her anı sosyal medyada paylaşan Kourtney Kardashian-Younes Bendjima çiftinden ayrılık haberi geldi. Kardashian'ın 25 yaşındaki sevgilisi Younes Bendjima, geçtiğimiz günlerde Meksika'da bir güzel ile görüntülendi.

2 / 9 Geçtiğimiz günlerde Kim Kardashian ile birlikte canlı yayında kavga ettiği ve küfürlerin havada uçuşmasıyla gündeme gelen Kourtney Kardashian'a büyük darbe. 39 yaşındaki ünlü televizyon yıldızı Kourtney Kardashian kendinden yaşça küçük Younes Bendjima ile mutlu bir beraberlik yaşıyordu. Ancak, Younes Bendjima, Kourtney Kardashian'ı aldattı.

3 / 9 Yaşadıkları her anı sosyal medyada paylaşan çiftten ayrılık haberi geldi. Kardashian'ın 25 yaşındaki sevgilisi Younes Bendjima, geçtiğimiz günlerde Meksika'da bir güzel ile görüntülendi. Jordan Ozuna adında bir manken ile görüntülenen Younes Bendjima iddiaları yalanladı. Kourtney Kardashian'ın kız kardeşleri Kim ve Khloe'den destek geldi.

4 / 9 Kim Kardashian, Instagram'da Bendjima'nın bu fotoğrafının altına "Erkek erkeğe tatilinden güzel kareler!" yazdı.

5 / 9 İşte o tatilden kareler...

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