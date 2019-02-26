İhanete karşı kız kardeş dayanışması

Ama durum sanılanın aksine oldu. Kylie Jenner'ın en yakın dostunun, ablası Khloe Kardashian'ın çocuğunun babasıyla samimi hallerinin ortya çıkması günlerdir dünya medyasında geniş yer buldu.

Herkes kardeşlerin arasının açılacağını ve bir aile dramı yaşanacağını düşünürken, kardeşlerden beklenmedik hamle geldi.

Seksi bir çekime imza atan Khloe - Kourtney Kardashian ve Kendall Jenner yine herkesi şaşırmayı başardı.

Kendall Jenner'ın kırmızı parlak bir tulumla boy gösterdiği çekimde ablaları Khole ve Koutney, ışıltılı transparan tulumlarıyla vücutlarını sergiledi.



