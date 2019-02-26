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İhanete karşı kız kardeş dayanışması

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.02.2019 11:42 | Son Güncelleme

ABD’li şov yıldızı Khloe Kardashian, çocuğunun babası Tristan Thompson'un Kylie Jenner’ın yakın arkadaşı Jordyn Woods’la samimi anlarının ortaya çıkmasından ardından Kardashian kardeşlerin arasının açılması bekleniyordu.

İhanete karşı kız kardeş dayanışması

Ama durum sanılanın aksine oldu. Kylie Jenner'ın en yakın dostunun, ablası Khloe Kardashian'ın çocuğunun babasıyla samimi hallerinin ortya çıkması günlerdir dünya medyasında geniş yer buldu.

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Herkes kardeşlerin arasının açılacağını ve bir aile dramı yaşanacağını düşünürken, kardeşlerden beklenmedik hamle geldi.

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Seksi bir çekime imza atan Khloe - Kourtney Kardashian ve Kendall Jenner yine herkesi şaşırmayı başardı.

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Kendall Jenner'ın kırmızı parlak bir tulumla boy gösterdiği çekimde ablaları Khole ve Koutney, ışıltılı transparan tulumlarıyla vücutlarını sergiledi.


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Anahtar Kelimeler:
Tristan Thompson kylie jenner Jordyn Woods Khloe Kardashian kourtney kardashian

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