İhaneti drone ile yakaladı!

Kameraya kaydedildiklerinden habersizce arabada zaman geçiren genç kadın, sevgilisinin şüphesi üzerine yakayı ele verdi. Aldatıldığını kanıtlayan ve sevgilisinden intikam almak için görüntüleri sanal ortamda yayına koyan genç ise paylaşımı ile büyük ses getirdi.
Şüphesi gerçeği ortaya çıkardı
Kız arkadaşı tarafından aldatıldığından şüphelenen bir genç aldatma anını drone ile görüntüledi.
İhaneti görüntüleyen adam daha sonra drone ile çektiği kayıtları internete yükledi.
Aracın içinde görüntülendiğini fark eden çift hızla olay yerinden uzaklaştı.
İnternette olay yaratan görüntüler yorum ve paylaşım rekoru kırdı.
İşte sosyal medyada yayınlanan o anlar...
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