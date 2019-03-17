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İhaneti drone ile yakaladı!

DÜNYA HABERLERİ  | 17.03.2019 08:30 | Son Güncelleme

Yurt dışında drone ile çekilen bu görüntüler dünyanın dört bir yanında yankı uyandırdı. Genç bir kadın arabada bir adamla ilişkiye girerken sevgilisi tarafından drone ile görüntülendi.

Kameraya kaydedildiklerinden habersizce arabada zaman geçiren genç kadın, sevgilisinin şüphesi üzerine yakayı ele verdi. Aldatıldığını kanıtlayan ve sevgilisinden intikam almak için görüntüleri sanal ortamda yayına koyan genç ise paylaşımı ile büyük ses getirdi.

Şüphesi gerçeği ortaya çıkardı

Kız arkadaşı tarafından aldatıldığından şüphelenen bir genç aldatma anını drone ile görüntüledi.
İhaneti görüntüleyen adam daha sonra drone ile çektiği kayıtları internete yükledi.
Aracın içinde görüntülendiğini fark eden çift hızla olay yerinden uzaklaştı.
İnternette olay yaratan görüntüler yorum ve paylaşım rekoru kırdı.
İşte sosyal medyada yayınlanan o anlar...
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Anahtar Kelimeler:
ihanet aldatma

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