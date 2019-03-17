İhaneti drone ile yakaladı!

Kameraya kaydedildiklerinden habersizce arabada zaman geçiren genç kadın, sevgilisinin şüphesi üzerine yakayı ele verdi. Aldatıldığını kanıtlayan ve sevgilisinden intikam almak için görüntüleri sanal ortamda yayına koyan genç ise paylaşımı ile büyük ses getirdi.