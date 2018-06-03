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İhaneti Esra Erol duyurmuştu! Olay kadın Burcu Sinem Ünsal'ın açıklaması Demet'i çıldırttı

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.06.2018 14:27 | Son Güncelleme

Eda Gök aldatıldığını Esra Erol'un programında canlı yayında duyurmuştu. Esra Erol'un stüdyo şefliğini yapan Eda Gök'ün Emrah Albayrak ile 7 yıllık evliliğini bitiren kişi olarak gündeme gelen Burcu Sinem Ünsal, sosyal medya hesabından ilk paylaşımını yapmıştı.

Burcu Senem Ünsal'ın açıklamasına Demet Akalın'dan çok sert tepki geldi. Akalın'ın verdiği yanıt, takipçileri tarafından destek mesajı aldı.

İhaneti Esra Erol duyurmuştu! Olay kadın Burcu Sinem Ünsal'ın açıklaması Demet'i çıldırttı

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Esra Erol'un stüdyo şefliğini yapan Eda Gök'ın 7 yıllık evliliğini bitiren kişi olarak gündeme gelen Burcu Sinem Ünsal, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada sessizliğini bozdu. Ünsal'ın yaptığı paylaşıma ise Demet Akalın'dan çok sert tepki geldi.
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Eda Gök, kendisini en yakın arkadaşı evli ve iki çocuk annesi Burcu Sinem Ünsal'la aldattığını öne sürdüğü eşi Emrah Albayrak'tan tek celsede boşandı.
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3'üncü kişi olarak adı anılan Burcu Sinem Ünsal, sessizliğini "Kendi hayatınıza bakın siz önce, Her şeyin bir açıklaması vardır bu hayatta" diyerek bozdu.
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"ARTIK PES!"Burcu Sinem Ünsal'ın paylaşımı sosyal medyada yayılınca başta kullanıcılar olmak üzere şarkıcı Demet Akalın'dan çok sert tepki geldi.
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Burcu Sinem Ünsal'ın, "Her şeyin bir açıklaması vardır bu hayatta" sözüne Demet Akalın, " Her şey normalleşiyor! Pes artık pes diyorsun! Daha neler göreceğiz bakalım" şeklinde cevap verdi. Akalın, takipçileri tarafından destek mesajı aldı.
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Eda Gök aldatıldığını Esra Erol'un programında canlı yayında duyurmuştu.
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Anahtar Kelimeler:
Esra Erol burcu sinem ünsal

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