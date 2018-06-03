Burcu Senem Ünsal'ın açıklamasına Demet Akalın'dan çok sert tepki geldi. Akalın'ın verdiği yanıt, takipçileri tarafından destek mesajı aldı.

İhaneti Esra Erol duyurmuştu! Olay kadın Burcu Sinem Ünsal'ın açıklaması Demet'i çıldırttı

1 / 7 Esra Erol'un stüdyo şefliğini yapan Eda Gök'ın 7 yıllık evliliğini bitiren kişi olarak gündeme gelen Burcu Sinem Ünsal, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada sessizliğini bozdu. Ünsal'ın yaptığı paylaşıma ise Demet Akalın'dan çok sert tepki geldi.

2 / 7 Eda Gök, kendisini en yakın arkadaşı evli ve iki çocuk annesi Burcu Sinem Ünsal'la aldattığını öne sürdüğü eşi Emrah Albayrak'tan tek celsede boşandı.

3 / 7 3'üncü kişi olarak adı anılan Burcu Sinem Ünsal, sessizliğini "Kendi hayatınıza bakın siz önce, Her şeyin bir açıklaması vardır bu hayatta" diyerek bozdu.

4 / 7 "ARTIK PES!"Burcu Sinem Ünsal'ın paylaşımı sosyal medyada yayılınca başta kullanıcılar olmak üzere şarkıcı Demet Akalın'dan çok sert tepki geldi.

5 / 7 Burcu Sinem Ünsal'ın, "Her şeyin bir açıklaması vardır bu hayatta" sözüne Demet Akalın, " Her şey normalleşiyor! Pes artık pes diyorsun! Daha neler göreceğiz bakalım" şeklinde cevap verdi. Akalın, takipçileri tarafından destek mesajı aldı.

6 / 7 Eda Gök aldatıldığını Esra Erol'un programında canlı yayında duyurmuştu.