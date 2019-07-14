RİZE (AA) - Rize Valiliği tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek verildi.

Rize Öğretmenevi'nde düzenlenen yemekte, Vali Kemal Çeber, şehit aileleri ve gazilerle sohbet etti. Şehit ailelerinin her zaman yanında olduklarını söyleyen Çeber, 15 Temmuz'da ülkenin kahraman evlatlarının şehit ve gazi olduğunu anımsattı.

Bu milletin görebileceği en büyük ihaneti ve tarih boyunca en acı günlerden birini yaşadıklarını ifade eden Çeber, "Bu milletin evlatları diye düşündüğümüz hainler bu milletin ve devletin en güzel okullarında okudular. Bu devlette kimi gelebilecekleri en yüksek noktalara geldiler, en üst düzey bürokratlar oldular. Siyaseten Mecliste temsil pozisyonda oldular. Zengin iş adamları oldular. Hepsi bu milletin ve devletin, sizlerin ve bizlerin verdiği kaynaklarla ve imkanlarla bunu yaptı." dedi.

Vali Çeber, sözlerine şöyle devam etti:

"Ama yine sinsi sinsi içimizde büyüyen ve yer bulan bu insanlar kendilerinin hissedildiğini anladıklarında kendi başlarından aldıkları emirle yine bu devletin ve milletin onlara verdiği silahlarla, uçaklarla ve tanklarla bu millete, bizlere ve sizlere savaş açtılar. Bizleri yok etme girişiminde bulundular. Bu devleti yıkmak gibi böyle gafilce bir fikir ve eylemin içine girdiler. İhanetin en büyüğünü bize yaşattılar. Bundan daha büyük bir ihanet olmaz. Bu millet darbeler gördü ama hiçbir zaman meclisi bombalanmadı. Meclis bu milletin ve devletin namusudur. Meclisi bile bombaladılar. Bu millete ve devlete ve bu insanlığa yapılabilecek en büyük kalleşliktir. Ne FETÖ terör örgütüne ne de onun gibi bu tip bir girişime veya organizasyona Allah bir daha fırsat vermesin."