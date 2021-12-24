HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İhanetle suçladığı eşini ormana götürüp üzerine benzin dökerek yakmıştı! Mahkemede şok sözler

İhanetle suçladığı eşini ormana götürüp üzerine benzin dökerek yakmıştı! Mahkemede şok sözler

24.12.2021 17:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da, ihanetle suçladığı eşi Ayşe Aydın'ı (29) boşanma davasını görüşmek üzere avukata gitme bahanesiyle götürdüğü ormanlık alanda üzerine benzin döküp yakarak ağır yaralayan Ekrem Aydın (29) hakkında müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmaya başlandı. Özel yanık kıyafetiyle duruşmaya katılan Ayşe Aydın, "En ağır cezayı alsın, onun cezalandırılmasını istiyorum" dedi. Ekrem Aydın ise, "Kendimi yakmak istedim, parlayınca ateş o da zarar gördü" sözleriyle kendini savundu.

İhanetle suçladığı eşini ormana götürüp üzerine benzin dökerek yakmıştı! Mahkemede şok sözler

Muratlı ilçesinde bir tekstil fabrikasında çalışan Ekrem- Ayşe Aydın çifti, karşılıklı aldatma suçlamaları nedeniyle geçimsizlik yaşamaya başladı. Ekrem Aydın'ın son 2 yıl içinde defalarca şiddet uyguladığı 2 çocuğunun annesi, eşi zaman zaman evi terk etti. Her seferinde eşinin, "Çocuklarımız var, bir daha yapmayacağım" diyerek ikna ettiği Ayşe Aydın, son yaşanan şiddet olayının ardından şikayetçi oldu. Ekrem Aydın hakkında açılan davada, Ayşe Aydın, çocuklarını gerekçe göstererek, şikayetinden vazgeçti. Muratlı Asliye Ceza Mahkemesi'nde kamu davası olarak devam eden yargılamanın 8 Mart günü görülen karar duruşmasında Ekrem Aydın, 3 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Karar temyiz talebiyle İstinaf Mahkemesi'ne gönderildi.

7d9a490d4e4809b32ca91c929a2a2f01

BENZİN DÖKÜP YAKTI

Kararın ardından Ekrem Aydın, 29 Mart günü avukata gitme bahanesiyle ormana götürdüğü eşini üzerine benzin dökerek ateşe verdi. Kendi imkanları ile alevleri söndürmeye çalışan Ayşe Aydın, yaklaşık 500 metre mesafedeki ana yola çıktı. Ayşe Aydın'ı görenler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı müdahalenin ardından Ayşe Aydın, Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunun yüzde 60'ında yanıklar oluşan Aydın, İstanbul'da Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yanık tedavi merkezine 2,5 ay süren tedavisinin ardından Ayşe Aydın taburcu edildi. Gözaltına alınan Ekrem Aydın ise tutuklandı.

Mahkemede şok sözler: Sevcan’ı öldürdüm, başında bekliyorumMahkemede şok sözler: Sevcan’ı öldürdüm, başında bekliyorum

MÜEBBET HAPİSLE YARGILANIYOR

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmanın ardından Ekrem Aydın hakkında iddianame hazırlandı. Aydın hakkında, 'Tasarlayarak, canavarca kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan müebbet hapis, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan ise 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Davanın ilk duruşması bugün Tekirdağ 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya Tekirdağ T Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulanan Ekrem Aydın, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada, Ayşe Aydın, babası Teknur Karataş, avukatı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan bir avukat ve sanığın avukatı katıldı.

'KENDİMİ YAKMAK İSTEDİM'

Duruşmada sanık Ekrem Aydın, kendisinin aldatıldığını ve bu nedenle tahrik indirimi talebinde bulunup, "Görüştüğü birilerinin olduğu şüphem vardı. Olay günüde konuşmak istedim aramızda tartışma çıktı. Kendisine zarar vermek gibi bir kastım veya düşüncem yoktu. Kendimi yakmak istedim, parlayınca ateş o da zarar gördü. Benim de kıyafetlerim ve elim yandı. Kesinlikle öldürmek veya zarar vermek gibi bir kastım yoktu" dedi.

AĞLAYARAK KONUŞTU

Ayşe Aydın, vücudundaki yanıklar nedeniyle özel kıyafet giyerek, katıldığı duruşmada, "En ağır cezayı alsın, onun cezalandırılmasını istiyorum" dedi. Duruşma eksik evrakın tamamlanması için 18 Şubat 2022 tarihine ertendi. Ayşe Aydın duruşmanın ardından gözyaşlarına hakim olamayarak, "Adalet yerini bulsun istiyorum" dedi.

'CEZA İNDİRİMİNDEN YARARLANMAK İÇİN İFTİRA ATIYOR'

Duruşmanın ardından Ayşe Aydın'ın avukatı Çağlar İmer gazetecilere yaptığı açıklamada, dosyalardaki eksiklik nedeniyle duruşmanın ertelendiğini söyledi. İmer, "Dosya kapsamında emniyet aşamasında olsun, savcılık aşamasında olsun müvekkilime yönelik yapmadığı halde türlü iftiralarla, kendisini haksız tahrik indiriminden yararlandırmak için sürekli iftira attığı görülmektedir. Bizim sayın mahkemeden talebimiz bu iftiralara engel olunması. Bu türlü kadına karşı uygulanan şiddetin, artık toplumun kanayan yarası olduğunu belirtmek amaçlı olarak biz bu beyanların itibar görmemesini talep ettik. Bundan sonra yapılacak yargılama sürecinde, gerekli hususlar giderildikten sonra mahkeme tarafından gerekli olan cezalandırılmanın verileceğinin kanaatindeyiz" dedi.

'BABA OLARAK CANIM YANIYOR'

Ayşe Aydın'ın babası Teknur Karataş ise, "Bir baba olarak benim de çok canım yanıyor. Bundan sonra böylelerine en ağır ceza verilmesini istiyoruz. Başka annelerin, babalarının canlarının yanmamasını istiyorum" dedi.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
12 yıldır teşhis konulamadı! 5 çocuk babası adamın hayatı altüst oldu12 yıldır teşhis konulamadı! 5 çocuk babası adamın hayatı altüst oldu
PARTNER"Instagram'dan mı başsağlığı dileseydik?""Instagram'dan mı başsağlığı dileseydik?"
Doğu Ekspresi'nde fotoğraf çekerken canından oluyorduDoğu Ekspresi'nde fotoğraf çekerken canından oluyordu
Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Maaş bordroları değişiyor! Fark belli oldu! 892 TL…

Maaş bordroları değişiyor! Fark belli oldu! 892 TL…

Memur ve emekli zammı için önemli açıklama

Memur ve emekli zammı için önemli açıklama

6 sağlam dişini çektirdi, gerçek bambaşka çıktı

6 sağlam dişini çektirdi, gerçek bambaşka çıktı

Pitbull saldırısına uğramıştı! Doktoru sağlık durumunu açıkladı

Pitbull saldırısına uğramıştı! Doktoru sağlık durumunu açıkladı

Bulgarlar şaşkına döndü: Bunu beklemezdik

Bulgarlar şaşkına döndü: Bunu beklemezdik

Cumhurbaşkanı Erdoğan net konuştu! "Üstlerine gidilecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan net konuştu! "Üstlerine gidilecek"

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Bakan Koca duyurdu! Yerli aşı TURKOVAC için acil kullanım onayı verildi

Bakan Koca duyurdu! Yerli aşı TURKOVAC için acil kullanım onayı verildi

350 TL altı hem kaliteli hem bütçe dostu!

350 TL altı hem kaliteli hem bütçe dostu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir atılımın içindeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir atılımın içindeyiz

Bu haber herkesi ilgilendiriyor! "Dalga değil tsunami geliyor"

Bu haber herkesi ilgilendiriyor! "Dalga değil tsunami geliyor"

Otomobilde kur indirimi! İşte model model fiyatlar...

Otomobilde kur indirimi! İşte model model fiyatlar...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.