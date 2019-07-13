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İHA’nın fotoğraflarıyla 15 Temmuz gecesi yaşananlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2019 12:09 | Son Güncelleme

Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz gecesi kalkıştıkları hain darbe girişimini ilk anlarından itibaren takip eden İhlas Haber Ajansı tüm dünyaya darbenin başarısızlıkla sonuçlandığını duyurdu.

Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz gecesi kalkıştıkları hain darbe girişimini ilk anlarından itibaren takip eden İhlas Haber Ajansı tüm dünyaya darbenin başarısızlıkla sonuçlandığını duyurdu. O gece tüm Türkiye’de İhlas Haber Ajansı muhabir ve kameramanları, açılan ateşler altında sahada görevlerini yerine getirerek, darbe girişimini ve bu girişimin başarısızlıkla sonuçlandığını, vatandaşın kahramanlığını dünya medyasına servis etti. Fotoğraflarda, o gece Atatürk Havalimanı ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde vatandaşların darbeye karşı destansı direnişi yer alıyor. İşte İHA’nın o gece servis ettiği fotoğraflar.

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