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İHA’nın haberi belediye ekipleri harekete geçirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 14:59 | Son Güncelleme

Başkent’te, maddi durumunun yetersizliği sebebiyle engelli oğlunu akrabasına veren ve zihinsel engelli kızıyla da çöp evde kalan 59 yaşındaki Feranis Doğan’’ın hayat hikayesini gündeme getiren İhlas Haber Ajansı’nın haberinin ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri harekete geçti.

Başkent’te, maddi durumunun yetersizliği sebebiyle engelli oğlunu akrabasına veren ve zihinsel engelli kızıyla da çöp evde kalan 59 yaşındaki Feranis Doğan’’ın hayat hikayesini gündeme getiren İhlas Haber Ajansı’nın haberinin ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri harekete geçti. Aileye el uzatan Büyükşehir Belediyesi çöp evin temizliği için çalışma başlattı.
Ankara’nın Altındağ ilçesine bağlı Karakum Mahallesi’nde zihinsel engelli kızıyla çöp dolu bir evde zor şartlar altında yaşayan Feranis Doğan’ın hayat hikayesini, İhlas Haber Ajansı (İHA) gündeme getirdi. Eşinden 10 yıl önce boşanan ve maddi durumunun yetersizliği sebebiyle hurda toplayarak geçimini sağlamaya çalışan Doğan’a Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden yardım eli uzatıldı. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ve Büyükşehir BELPA Genel Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen çalışmada, çöp evin temizlenme işlemine başlandı. Çöp evin temizlenmesi için Büyükşehir Belediyesine ait yaşlılara hizmet aracı, çöp aracı, kamyon, kepçe ve çok sayıda temizlik personeli gönderildi.
Görevlileri evinin önünde gören 59 yaşındaki Doğan, önce evine girilmesine izin vermedi. Evin içerisinde bulunan çöplerin atılmasına razı olmayan Doğan fenalaştı, sağlık ekipleri Doğan’ı ambulansa götürerek müdahalede bulundu. Kendisine geldikten sonra görevlilerce ikna edilen Doğan, evindeki çöplerin temizlenmesine izin verdi. Evden çıkan çöpler getirilen kamyona sığmayınca, destek için başka bir kamyon daha çağrıldı. İki kamyon yüklenen çöpleri boşaltıp bir kaç kez daha atıkları almaya geldi. Evin içerisinden onlarca fare çıktı, evin bahçesindeki çöpler kepçe yardımıyla kaldırılarak kamyona yüklendi. Evinin önünde bulunan saldırgan köpek ise Sokak Hayvanları Toplama aracı görevlilerince etkisiz hale getirilerek kontrolleri yapıldı, iğneleri vuruldu. Temizleme işleminin ardından, evde ilaçlama yapıldı. Ev, ilaçlama çalışması sonrasında boya badanası yapılıp tüm eksikleri giderilecek Doğan’a teslim edilecek.
Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Adnan Şeker, İHA’ya yapılan ihbar haber için teşekkür ederek, “Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanındayız. Burada yaşlı bir teyzemiz ve zihinsel engelli bir kızı var. Bir şekilde hayatlarını idame ettirmeye çalışıyorlar. Eve geldiğimiz de gördük ki ev çöp haline gelmiş, Başkanımızın talimatı ile Büyükşehir BELPA ekiplerini buraya yığdık. Evin temizliğini ve badana boya işlerini yapacağız. Eşyalarını yenileceğiz, pırıl pırıl yaparak evi teslim edeceğiz. Sağlık açısında da ihtiyaç sahiplerini gerekli olan yerlere götüreceğiz. Evde bakım ve sağlık hizmetleri çalışanlarımız var onlar da gelecek sağlık durumlarına bakacak. Halkımızın yanındayız onların hizmetkarıyız” dedi.

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