İHA’nın haberi ‘Elif’ bebeğe umut oldu

Kocaeli’nin Derince ilçesinde iki kafalı olarak dünyaya gelen ve ailesinin doktor aradığı ‘Elif’ bebek için, İHA tarafından yapılan özel haber sonrasında Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü harekete geçti. Tedavi altına alınan bebeğin ameliyata alınması bekleniyor.

Kocaeli’nin Derince ilçesinde yaşayan Arzu Sevilay ve Ali Akın Hıdır çiftinin iki kafalı olarak doğan bebekleri için Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü’nden açıklama yaptı. 8 Mayıs’ta Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde iki kafalı olarak dünyaya gelen Elif bebek, için doktorlar yaşamasının imkansız olduğunu söyledi. Hastanede doğan bebeklerine pansuman bile yapılmadığını iddia eden çift, taburcu olduktan sonra kendi imkanları ile iki kafalı olarak doğan Elif bebeğe bakmaya başladı. Her gece bebeklerinin ölüm korkusuyla uyuyan ve ‘Elif’ bebek için doktor arayan ailenin sesi İhlas Haber Ajansı (İHA)’nın özel haberi ile duyuldu. Sosyal medyada da gündeme gelen ‘Elif’ bebeğin tedavisi için Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü çalışma başlattı.