HABER

İHA’nın haberi ses getirdi, genç kız üniversite hayaline bir adım daha yaklaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 11:24 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da, üniversite hayali kuran ve etüt merkezine gitmek için çay ocağı işletmeye başlayan 20 yaşındaki Ronahi Denizhan’ın sesini, Diyarbakır’daki bir eğitim kurumu duydu.

İHA’nın haberi ses getirdi, genç kız üniversite hayaline bir adım daha yaklaştı

Diyarbakır’da, üniversite hayali kuran ve etüt merkezine gitmek için çay ocağı işletmeye başlayan 20 yaşındaki Ronahi Denizhan’ın sesini, Diyarbakır’daki bir eğitim kurumu duydu. Kurum, Denizhan’ın eğitim masraflarını üstlenerek etüt merkezine kaydını yaptırdı.
Diyarbakırlı Ronahi Denizhan’ın babası henüz küçük yaşta cezaevine girdi. Evin geçimini sağlamak zorunda kalan Denizhan, ailesine bakabilmek için hem garsonluk yaptı hem de okulunu okumaya devam etti. Lise eğitimi bittikten sonra üniversite hayali kuran Denizhan, maddi imkansızlıklar nedeni ile dershaneye kaydını yaptıramadı. Üniversite hayalini hep kuran Denizhan, önemli bir karara imza atarak sadece erkeklerin tekelinde olan çay ocağı işletmeye karar verdi. Yenişehir ilçesinde bulunan Ofis semtinde çay ocağı işletmeye başlayan Denizhan, buradan kazandığı parayla dershaneye yazılıp üniversite hayalini gerçeğe dönüştürmeye çalıştı. İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından gündeme gelen Denizhan’ın sesini Diyarbakır’daki bir eğitim kurumu duydu. Yedi Renk Eğitim Kurumları, Denizhan’ın eğitim masraflarını üstlenerek bünyelerindeki merkeze kaydını ücretsiz bir şekilde gerçekleştirdi. Burada kendisine 2019-2020 eğitim-öğretim yılında her türlü eğitim desteği sağlanacağı aktarılan Ronahi Denizhan, yapılan eğitim desteğinden dolayı ilgili eğitim kurumu ve yönetimine teşekkür etti.

"Bazı engeller vardı, biz o engelleri ortadan kaldırdık"
Yedi Renk Eğitim Kurumları Müdürü Engin Bakır Dere, Rohani’yi haberlerde gördüklerini söyledi. Dere, "Ronahi’nin eğitimini alabilecek bazı engeller vardı. Biz o engelleri ortadan kaldırdık. Böyle şeylerin haber olmasını çok seven kişiler değiliz ama inşallah kardeşimizi üniversiteye de yerleştirirsek bizim için bir gurur kaynağıdır ve yöremizde bir mühendis daha çıkacak. Bizim tek istediğimizde budur. İnşallah kızımıza, ailesine Diyarbakır’ımıza hayırlı uğurlu olur" dedi.
Yapılan konuşmaların ardından Ronahi Denizhan’ın 2019-2020 eğitim-öğretim yılında üniversiteye hazırlık için kaydı ücretsiz bir şekilde gerçekleştirildi.

İHA’nın haberi ses getirdi, genç kız üniversite hayaline bir adım daha yaklaştı

İHA’nın haberi ses getirdi, genç kız üniversite hayaline bir adım daha yaklaştı

İHA’nın haberi ses getirdi, genç kız üniversite hayaline bir adım daha yaklaştı

PARTNERElektrikli MINI Cooper SE kendini gösterdi"Elektrikli MINI Cooper SE kendini gösterdi"
Havuzda elektrik akımına kapılan Yağmur'un sağlığı iyiye gidiyorHavuzda elektrik akımına kapılan Yağmur'un sağlığı iyiye gidiyor
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum 15 maddelik ‘Karadeniz Bölgesi İklim Değişikliği Eylem Planı’nın detaylarını açıkladıÇevre ve Şehircilik Bakanı Kurum 15 maddelik ‘Karadeniz Bölgesi İklim Değişikliği Eylem Planı’nın detaylarını açıkladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sudan'da bir darbe girişimi daha!

Sudan'da bir darbe girişimi daha!

Havada korku dolu anlar! Yolcu uçağı türbulansa girdi, çok sayıda kişi yaralı

Havada korku dolu anlar! Yolcu uçağı türbulansa girdi, çok sayıda kişi yaralı

İmamoğlu talep etmişti! İBB Meclisi'nden karar çıktı

İmamoğlu talep etmişti! İBB Meclisi'nden karar çıktı

A Milli Takım'da istifa depremi

A Milli Takım'da istifa depremi

Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti!

Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti!

Trump, çok tartışılacak hamlesinde geri adım attı! 'Bu çok komik'

Trump, çok tartışılacak hamlesinde geri adım attı! 'Bu çok komik'

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İBB Meclisi'nde borçlanma tartışması! İmamoğlu ile Göksu...

İBB Meclisi'nde borçlanma tartışması! İmamoğlu ile Göksu...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

PKK'da büyük panik! Telsiz konuşmalarına yansıdı

PKK'da büyük panik! Telsiz konuşmalarına yansıdı

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakanlık duyurdu! S-400'lerin teslimatı başladı

Bakanlık duyurdu! S-400'lerin teslimatı başladı

Son dakika! Ankara'da FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki yapılanmasına operasyon

Operasyon başlatıldı! Çok sayıda gözaltı...

12 kişi öldü! Çok kritik uyarı geldi! Bu belirtiler varsa hemen hastaneye gidin

12 kişi öldü! Çok kritik uyarı geldi! Bu belirtiler varsa hemen hastaneye gidin

TEM Otoyolu'nda kamyonet alev alev yandı!

TEM Otoyolu'nda yangın! Büyük panik yaşadılar

Haliç'te köprüden atlayan genç kızı kurtarmak için arkasından atladı

İstanbul'un göbeğinde akılalmaz olay! Köprüden atladı

Bakan Pakdemirli'den, Muğla'daki orman yangınıyla ilgili açıklamalar

Pakdemirli'den, Muğla'daki orman yangınıyla ilgili açıklamalar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.