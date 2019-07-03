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İHA’nın haberi ses getirdi, o olaya soruşturma açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2019 12:44 | Son Güncelleme

Denizli Valiliğinden yapılan açıklamada, İhlas Haber Ajansı’nın dün Buldan ilçesinde gündeme getirdiği ‘okulun bahçesini kumarhaneye çevirdiler’ haberine konu olan olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.Denizli’nin Buldan ilçesinde gerçekleştirilen festivalde tarihi okulun bahçesinde ‘sigaraya kasnak atma’ ismi verilen şans oyunu oynatılması, üstelik de oyun standının, üzerinde ‘Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir’ yazılı Atatürk büstünün yanına kurulması skandalı üzerine Denizli Valiliği harekete geçti.

İHA’nın haberi ses getirdi, o olaya soruşturma açıldı

Denizli Valiliğinden yapılan açıklamada, İhlas Haber Ajansı’nın dün Buldan ilçesinde gündeme getirdiği ‘okulun bahçesini kumarhaneye çevirdiler’ haberine konu olan olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Denizli’nin Buldan ilçesinde gerçekleştirilen festivalde tarihi okulun bahçesinde ‘sigaraya kasnak atma’ ismi verilen şans oyunu oynatılması, üstelik de oyun standının, üzerinde ‘Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir’ yazılı Atatürk büstünün yanına kurulması skandalı üzerine Denizli Valiliği harekete geçti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığının belirtildiği bir açıklama yapan valilik, açıklamada “İlimiz Buldan ilçesinde Buldan Belediyesi tarafından 28-29-30 Haziran 2019 tarihlerinde ‘Buldan Dokuma Kültür ve El Sanatları Festivali’ düzenlenmiştir. Bu festival sırasında Buldan ilçesi Dört Eylül Fehmi Mehmet Şükriye Erensoy Ortaokulu okul bahçesi, Okul Aile Birliği tarafından; ’Sadece Eğlence Amaçlı Lunapark Kurulumu Amacıyla Okul Bahçesi 28-29-30 Haziran 2019 tarihlerinde Kiraya Verilmesi’ şeklindeki sözleşme ile kiraya verilmiştir. Olayın gelişmesinin ardından İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce konu ile ilgili idari işlem başlatılmıştır” ifadelerine yer verdi.

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