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İHA’nın haberi ses getirdi, Yavuz Bingöl Beytüşşebap’a 30 bağlama gönderdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2019 10:20 | Son Güncelleme

Ünlü ses sanatçısı Yavuz Bingöl, Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde gittikleri kursta bağlama eksikliği nedeniyle dönüşümlü olarak çalışmak zorunda kalan öğrencilerin kullanması için 30 adet bağlama gönderdi.Beytüşşebap ilçesindeki çocuklar, Halk Eğitim Merkezi’nin açmış olduğu bağlama kursuna kayıt yaptırdı.

İHA’nın haberi ses getirdi, Yavuz Bingöl Beytüşşebap’a 30 bağlama gönderdi

Ünlü ses sanatçısı Yavuz Bingöl, Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde gittikleri kursta bağlama eksikliği nedeniyle dönüşümlü olarak çalışmak zorunda kalan öğrencilerin kullanması için 30 adet bağlama gönderdi.
Beytüşşebap ilçesindeki çocuklar, Halk Eğitim Merkezi’nin açmış olduğu bağlama kursuna kayıt yaptırdı. Kursta bağlama eksikliği nedeniyle çocukların dönüşümlü olarak çalıştığına yönelik İhlas Haber Ajansı’nın geçtiği haber sonrası ünlü ses sanatçısı Yavuz Bingöl harekete geçti. Her çocuğun elinde bir bağlama olmasını isteyen Bingöl, 30 adet bağlamayı Beytüşşebap ilçesindeki Halk Eğitim Merkezi’ne gönderdi. Bağlamalar, Beytüşşebap Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İsmail Pendik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şerif Çelikkaya ve KK Parti Belediye Başkan adayı Habip Aşan tarafından çocuklara dağıtıldı. Kaymakam Hendik, bağlamaları dağıttıktan sonra çocuklardan çalmalarını istedi.
Yaklaşık 1 saat süren mini konserin ardından bir konuşma yapan Kaymakam Pendik, Beytüşşebaplı gençlerin çok yetenekli olduklarını söyledi. Kaymakam Pendik, "Bizler gerekli desteği veriyoruz ama yetemediğimiz durumlar da oluyor. Halk Eğitim Merkezi’mizde ve diğer kurslarımızda saz ve bağlama kursuna çok ciddi bir teveccüh var. Gençlerimiz artık terörle kanla göz yaşıyla değil böyle güzelliklerle şarkılarla türkülerle ve güzel bir yarınla anılmak istiyorlar. Bu açıdan gençlerimize destek sadece devletimiz açısından değil her kesimden önemli. Sanatçımız Yavuz Bingöl’e buradan sevgilerimizi, şükranlarımızı selamlarımızı gönderiyoruz. Buradaki gençlerin çağrısına duyarsız kalmayarak gönüllü olarak 30 bağlamayı gençlerimize gönderdi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Sanatçı sanat icra eden kişi değil toplumumuzdaki gençlerimize örnek olan onların gelecekte daha iyi bir yaşam sürmeleri için rol model olan kişilerdir. Bunu kendisi gösterdi. Diğer sanatçılarımızdan da bölgemizdeki bu gençlere sahip çıkmalarını isteriz" dedi.
AK Parti Beytüşşebap İlçe Belediye Başkan adayı Habip Aşan ise mutlu bir gün yaşadıklarını ve Yavuz Bingöl’e desteklerinden dolayı teşekkür ettiklerini söyledi.
Bağlamalarını ellerine alan çocuklar ise, Yavuz Bingöl için Türkçe ve Kürtçe şarkılar söyleyerek kendisine teşekkür etti.

İHA’nın haberi ses getirdi, Yavuz Bingöl Beytüşşebap’a 30 bağlama gönderdi

İHA’nın haberi ses getirdi, Yavuz Bingöl Beytüşşebap’a 30 bağlama gönderdi

İHA’nın haberi ses getirdi, Yavuz Bingöl Beytüşşebap’a 30 bağlama gönderdi

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