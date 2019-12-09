İHA’nın haberi ses getirdi, Zümrüt teyze artık rahat nefes alabilecek

Mersin’de yaşayan ve ilerlemiş kronik obstruktif akciğer hastalığı (KOAH) bulunmasından dolayı bağlı bulunduğu makinede rahat nefes alamayan 57 yaşındaki Zümrüt Sarıbaş’a, Toroslar Belediyesi yardım elini uzattı. İHA’nın haberinin ardından harekete geçen Toroslar Belediyesi, Zümrüt teyzeye 10 litrelik oksijen makinesi aldı.

Mersin’in merkez Toroslar İlçe Belediyesi, İHA’nın ‘57 yaşındaki Zümrüt teyze, rahat nefes alabilmek istiyor’ haberiyle gündeme getirdiği Zümrüt Sarıbaş’ın rahat nefes alabilmesi için harekete geçti. Haber üzerine Zümrüt teyzenin eşine ulaşan belediye yetkilileri, ihtiyacı olan oksijen makinesiyle ilgili bilgiler aldı. Yapılan görüşmelerin ardından Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Sarıbaş ailesini ziyaret ederek, Zümrüt teyzenin ihtiyacı olan 10 litrelik oksijen makinesini hediye etti. Sarıbaş’ın hastanede yoğun bakımda yatmasından dolayı eşi ile görüşen Yılmaz, hastalık süreciyle ilgili bilgiler aldı.

"Zümrüt teyzenin cihazını teslim ettik"

Ziyareti sırasında Zümrüt Sarıbaş’ın 82 yaşındaki annesi Alime Bağdemir ile de yakından ilgilenen Yılmaz, “Evinde bir yaşam mücadelesi veren KOAH hastası Zümrüt Sarıbaş’ın sağlıklı ve huzurlu bir yaşam sürmesi en büyük temennimizdir. Birkaç gün önce tüm Türkiye’ye sesini duyurarak destek isteyen Sarıbaş ailemize ulaşıp, yardım etmek istediğimizi belirttik. Zümrüt Sarıbaş’ın rahat nefes almasını sağlayacak cihazı ailemize teslim ettik. Acil şifalar diliyoruz. Yoğun bakımdaki tedavisi tamamlanınca inşallah kendisini evinde de ziyaret ederiz. Bir ailemizin daha yüzünü güldürdük. Mutluyuz” şeklinde konuştu.

Yılmaz, aileye hediye ettikleri 10 litrelik oksijen makinesinin 6 ayda bir yapılan bakımını belediye olarak üstleneceklerini de kaydetti.