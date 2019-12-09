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İHA’nın haberi ses getirdi, Zümrüt teyze artık rahat nefes alabilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 11:36 | Son Güncelleme

Mersin’de yaşayan ve ilerlemiş kronik obstruktif akciğer hastalığı (KOAH) bulunmasından dolayı bağlı bulunduğu makinede rahat nefes alamayan 57 yaşındaki Zümrüt Sarıbaş’a, Toroslar Belediyesi yardım elini uzattı.

Mersin’de yaşayan ve ilerlemiş kronik obstruktif akciğer hastalığı (KOAH) bulunmasından dolayı bağlı bulunduğu makinede rahat nefes alamayan 57 yaşındaki Zümrüt Sarıbaş’a, Toroslar Belediyesi yardım elini uzattı. İHA’nın haberinin ardından harekete geçen Toroslar Belediyesi, Zümrüt teyzeye 10 litrelik oksijen makinesi aldı.
Mersin’in merkez Toroslar İlçe Belediyesi, İHA’nın ‘57 yaşındaki Zümrüt teyze, rahat nefes alabilmek istiyor’ haberiyle gündeme getirdiği Zümrüt Sarıbaş’ın rahat nefes alabilmesi için harekete geçti. Haber üzerine Zümrüt teyzenin eşine ulaşan belediye yetkilileri, ihtiyacı olan oksijen makinesiyle ilgili bilgiler aldı. Yapılan görüşmelerin ardından Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Sarıbaş ailesini ziyaret ederek, Zümrüt teyzenin ihtiyacı olan 10 litrelik oksijen makinesini hediye etti. Sarıbaş’ın hastanede yoğun bakımda yatmasından dolayı eşi ile görüşen Yılmaz, hastalık süreciyle ilgili bilgiler aldı.

"Zümrüt teyzenin cihazını teslim ettik"
Ziyareti sırasında Zümrüt Sarıbaş’ın 82 yaşındaki annesi Alime Bağdemir ile de yakından ilgilenen Yılmaz, “Evinde bir yaşam mücadelesi veren KOAH hastası Zümrüt Sarıbaş’ın sağlıklı ve huzurlu bir yaşam sürmesi en büyük temennimizdir. Birkaç gün önce tüm Türkiye’ye sesini duyurarak destek isteyen Sarıbaş ailemize ulaşıp, yardım etmek istediğimizi belirttik. Zümrüt Sarıbaş’ın rahat nefes almasını sağlayacak cihazı ailemize teslim ettik. Acil şifalar diliyoruz. Yoğun bakımdaki tedavisi tamamlanınca inşallah kendisini evinde de ziyaret ederiz. Bir ailemizin daha yüzünü güldürdük. Mutluyuz” şeklinde konuştu.
Yılmaz, aileye hediye ettikleri 10 litrelik oksijen makinesinin 6 ayda bir yapılan bakımını belediye olarak üstleneceklerini de kaydetti.

"Eşim artık daha rahat nefes alabilecek"
Eşinin zorlu geçen tedavi süreci nedeniyle çalışamadığını belirten Zümrüt Sarıbaş’ın eşi Zeki Sarıbaş ise Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz’ın kendilerini ziyaret etmesinden mutluluk duyduğunu söyledi. Yılmaz’a duyarlılığından dolayı teşekkür eden Sarıbaş, “Kızım üniversite 2. sınıfta okuyor, oğlum da uzman çavuş. Devletten bakım ücreti alıyoruz. Onunla geçinmeye çalışıyoruz. Evimiz kira. 5 yıldır eşim makinelere bağlı bir yaşam sürdürdüğü için kendisini bırakıp çalışamadım. Bizlerin sesini duyarak eşimin ihtiyacı olan 10 litrelik oksijen makinesini hediye ettiği için değerli Başkanımız Atsız Afşın Yılmaz’a minnettarım. Gerçekten bu konuda gösterdiği duyarlılıktan dolayı kendisine teşekkür ederim. İyi günde kötü günde vatandaşının yanında olan bir belediye başkanımızın olması çok güzel. Verdiğiniz destek bizi hem motive etti hem de güç verdi. İnşallah eşim yoğun bakım tedavisinin ardından kendi evinde bu cihazla tedavisine devam edecek. Allah sizlerden razı olsun. Eşim, hastalığın son evresinde. Makinelere bağlı olarak yaşamak zorunda. Evdeki makinelerin yetersizliğinden dolayı yoğun bakım ünitesinde tedavi olmak zorunda olan eşim, evimize geldiğinde 10 litrelik oksijen makinesiyle artık daha rahat nefes alabilecek” dedi.

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