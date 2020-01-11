İHA’ya “En İyi Haber” ödülü

Şanlıurfa Çalışan Gazeteciler Derneğinin düzenlenen gecede Güneydoğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu (GGF) tarafından İhlas Haber Ajansına (İHA) “En İyi Haber” ödülü verildi.

Şanlıurfa Çalışan Gazeteciler Derneği tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir gece düzenlendi. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki 9 ilde görev yapan basın mensupları, cemiyet başkanları ve çok sayıda protokol üyesinin katıldığı gecede İhlas Haber Ajansına ödül verildi. Güneydoğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu (GGF) tarafından İhlas Haber Ajansı’na Barış Pınarı Harekatı’nda gösterdikleri üstün başarıdan dolayı “En İyi Haber” ödülü verildi. İhlas Haber Ajansı adına ödülü Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş’un elinden Barış Pınarı Harekatı sırasında PKK/YPG terör örgütün Akçakale ilçesine attığı roketle yaralanan Şanlıurfa muhabiri Şinasi İnan aldı.

Ödüller sahiplerini buldu

Batman Sonsöz Gazetesi’nden Hatice Türkan röportaj dalında, Gaziantep Mega Televizyonundan Başak Akay en iyi haber ve görüntü dalında, Mardin İletişim Gazetesinden Sait Çakar makale dalında, Siirt Sonsöz Gazetesinden İsmail Çelik fotoğraf dalında, Cizrem Gazetesinden Abidin Yel internet haber dalında, Diyarbakır Yenigün Gazetesinden Nurullah Ergün sayfa tasarım dalında, Gaziantep Olay Televizyonundan Mustafa Teke spor haberi dalında, Mardin’den Adnan Avuka, Batman’dan Halit Beytüt ve Adıyaman’dan Ahmet Kaya, Şanlıurfa’dan Mehmet Göviç, Kilis’ten Ahmet Yılmaz Çağlar ise mesleğe kattığı değerden dolayı ödüle layık görülen diğer isimler oldu. Mardin Valisi Mustafa Yaman da gecede ödül alanlara hediye gönderdi.