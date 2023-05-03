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  4. İhbar ettiği kişi kendisi çıktı! Şifreyi görüp eline yazmış... Film gibi ama gerçek

İhbar ettiği kişi kendisi çıktı! Şifreyi görüp eline yazmış... Film gibi ama gerçek

03.05.2023 17:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyoğlu'ndaki iş yerinde adeta film gibi bir hırsızlık meydana geldi. Hırsızlık ihbarı üzerine yapılan çalışmalarda, ihbarı yapanın dükkanı soyan ve orada çalışan kişi olduğu ortaya çıktı. Şüpheli şahıs, 118 bin lira ve elektronik eşyalarla beraber Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından yakalandı. Şahsın, iş yeri yetkilisine alarmı kesmesi gerektiğini söyleyip alarm şifresini aldığı ortaya çıkarken polis eşliğinde kasa açıldığında da şifreyi görüp eline yazdığı belirlendi.

İhbar ettiği kişi kendisi çıktı! Şifreyi görüp eline yazmış... Film gibi ama gerçek

Akıllara durgunluk veren hırsızlık olayı 1 Mayıs’ta saat 09.30 sıralarında Piyalepaşa Mahalle’sinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir iş yerinde hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. İhbar üzerine çalışma başlatan, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri iş yeri yetkilisi S.K. isimli şahısla görüştü. İş yeri yetkilisi S.K. ifadesinde aynı iş yerinde çalıştığı B.E.’nin kendisini saat 02.00’de arayarak, “iş yerinin kapısının açık, alarm sisteminin aktif olduğunu" söyledi. Bunun üzerine güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ve araştırmalarını derinleştiren polis ekipleri, hırsızlık şüphelisinin ihbarı yapan B.E’nin olduğunu tespit etti.

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118 BİN LİRA, TABLET, DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR VE KAMERA KAYIT CİHAZI ÇALMIŞ

Aynı günün sabahında mesai saatinde dükkana gelen B.E’nin kapının açık olduğunu ve kasadan paraların çalındığını görmesi üzerine S.K’ye tekrar haber verdiği belirlendi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, iş yerinin kapısını çeşitli aparatlarla açan hırsızın alarm sisteminin devreye girmesi sonucu olay yerinden kaçtığını tespit etti. Saat 04.30 sıralarında tekrar iş yerine gelen şahsın 118 bin lira, tablet, dizüstü bilgisayar ve kamera kayıt cihazı çaldığı saptandı.

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ŞİFREYİ GÖRÜP ELİNE YAZMIŞ

Hırsızlığı planladığı, ilk hırsızlık girişiminin ardından yanında getirdiği yedek kıyafetle elbiselerini değiştirdiği belirlenen B.E.’nin iş yerine gelip polise ihbarda bulunduğu belirlendi. Polis gelmeden arayıp durumu bildirdiği tespit edilen B.E.’nin iş yeri yetkilisine polisin çalışma yaptığını, alarmı kesmesi gerektiğini söyleyerek alarm şifresini aldığı ortaya çıktı.

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Çalışanların gelmesinin ardından polis eşliğinde kasa açıldığı sırada B.E.’nin şifreyi görüp eline yazdığı belirlendi. B.E.’nin ikinci kez dükkana geldiği ve kasayı soyduğu belirlendi. Gözaltına alınan B.E.’nin iddiaları kabul ettiği öğrenilirken, iş yerinden çaldığı 118 bin lira ve elektronik eşya evinin bulunduğu sitenin bahçesinde ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen B.E., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (İHA)

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Hırsız İstanbul Beyoğlu hırsızlık

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