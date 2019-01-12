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'İhbar ettin' tartışmasında silahlar konuştu: 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.01.2019 06:37 | Son Güncelleme

Karaman’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı. Polis, kavgaya karıştığı iddia edilen bir kişiyi ise gözaltına aldı.

'İhbar ettin' tartışmasında silahlar konuştu: 5 yaralı

Alınan bilgiye göre, Mumine Hatun Mahallesi'nde Ali Ş, Hidayet Ş, Hakan Ş. ile Mustafa L, Ercan Ö. ve Mahmut Ü. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine her iki taraf birbirlerine av tüfekleriyle ateş açtı.

Olayda Ali Ş, Hidayet Ş, Mustafa L, Ercan Ö. ve Mahmut Ü. yaralandı. Yaralılar, Karaman Devlet Hastanesi ve özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Olayda yara almayan Hakan Ş. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Hakan Ş'nin jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındığı ve dün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı, kendilerini ihbar ettiği iddiasıyla karşı tarafla tartıştıkları öğrenildi.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Karaman Silahlı kavga ihbar uyuşturucu operasyonu

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